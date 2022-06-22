البرازيلي بيدرينيو يرفض عرضا من العين الإماراتي مقابل 18 مليون يورو

أشارت تقارير صحفية إلى أن لاعب الوسط البرازيلي بيدرينيو، نجم شاختار دونيتسك، رفضا عرضا من العين، بطل الدوري الإماراتي للمحترفين، مقابل 18 مليون يورو مع حصول النادي الأوكراني على نفس المبلغ في حال إعادة البيع في غضون عامين بعد توقيع عقد البيع.

وقال موقع ”غول“ في نسخته البرازيلية، إن المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا يملك عقدا مع شاختار دونيتسك حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

ومن غير المرجح أن يظل في النادي، حيث إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تنته بعد، وقد توقف الدوري الأوكراني لكنه يتدرب ويحافظ على حالته البدنية والفنية.

وخاض بيدرينيو 18 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة وشارك في 1187 دقيقة مع فريقه الأوكراني.

وحقق العين لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الـ14 في تاريخه، معززا رقمه القياسي بعد فوز ضخم على غريمه الجزيرة بطل الموسم الماضي 5-صفر بفضل رباعية مهاجمه لابا كودجو الشهر الماضي ليكلل هيمنته هذا الموسم.

وتحلى العين بالتركيز والاستقرار هذا الموسم ليمحو آثار الموسم الماضي الكارثي حين أنهى المسابقة في المركز السادس.

واستغل العين ابتعاده عن المسابقات الآسيوية للتفرغ للمنافسة المحلية، ونجح بالفعل في التتويج بثنائية الدوري وكأس المحترفين مستفيدا من الحالة المذهلة لهدافه لابا، والتوازن بتشكيلة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم تفوق العين بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة، وفرض سيطرته على جميع أرقام المسابقة، وحافظ على القمة في معظم فترات الموسم.

وحقق العين 18 انتصارا في 23 مباراة، ولم يخسر سوى مرة واحدة أمام الشارقة في مطلع العام.

وامتلك العين أقوى هجوم في المسابقة برصيد 51 هدفا، وأقوى دفاع إذ استقبل 16 هدفا، بفارق كبير عن منافسيه.

وينسب فضل كبير للمهاجم القادم من توغو لابا كوجو في هذا الإنجاز، إذ تصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 25 هدفا، أي نصف أهداف العين تقريبا خلال الموسم.

واختتم العين موسمه بشكل جيد بعد تعادله على أرضه أمام الشارقة 1-1 في الجولة الأخيرة للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط على الشارقة صاحب المركز الثاني.