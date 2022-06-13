رسميا.. الوحدة يتعاقد مع سيباستيان تيغالي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رسميا، اليوم الإثنين، تعاقده مع المهاجم سيباستيان تيغالي.

وقال الوحدة في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع أيقونة خط الهجوم.. الدولي سيباستيان تيغالي في صفقة انتقالٍ حر“.

بيان رسمي | سيبستيان تيجالي 🗞️: تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع أيقونة خط الهجوم.. الدولي سيباستيان تيجالي في صفقة انتقالٍ حر. (…)#WHDFC pic.twitter.com/ZHMqCtDSMJ — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) June 13, 2022

وأضاف: ”ورحب مجلس إدارة النادي والجهازين الإداري والفني للفريق بعودة الهداف التاريخي لموطن الأبطال متمنين لهُ مزيداً من التوفيق والنجاح“.

وتابع: ”ومن جانبه ثمن سيباستيان تيغالي دعم ورعاية سمو رئيس النادي وإدارته، مؤكداً فخره بتمثيل موطن الأبطال وحرصه على تقديم ما يرضي طموحات الإدارة والجماهير“.

وسبق أن لعب تيغالي للوحدة بين 2013 و2020 قادما إليه من الشباب السعودي، وخلال فترته الأولى مع الوحدة لعب تيغالي مع الفريق 157 مباراة، وغادره إلى النصر الإماراتي في 2020.

وفي فبراير 2020 سجل تيغالي هدفين في فوز الوحدة 3/0 على بني ياس في الدوري المحلي، وبات أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 151 هدفا.

وسجل تيغالي، الذي يبلغ من العمر 37 عاما، 10 أهداف مع النصر في دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2021/2022.

واحتل الوحدة المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2021/2022 وحصد 53 نقطة من 26 مباراة وتأخر بـ12 نقطة عن العين البطل.

وحقق الوحدة 15 فوز و8 تعادلات و3 خسائر في 26 مباراة في دوري أدنوك علما أنه سيلعب مع الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، وودع من نصف النهائي في كأس رابطة المحترفين الإماراتية.