كشفت قناة ”الشارقة“ الرياضية حقيقة تقليص عدد أندية دوري أدنوك للمحترفين بدءا من الموسم المقبل.

ونقلت القناة عن مصدر مسؤول نفيه للأمر، موضحا ”لا نية لتقليص عدد أندية دوري أدنوك للمحترفين“.

وأوضح المصدر ”الأمر لا يتعدى النقاش ،خلال الورشة الفنية للرابطة بالموسم الماضي، حول سلبيات وإيجابيات عدد الأندية المحترفة“.

وكانت تقاير راجت أن رابطة المحترفين تسعى لتقليص عدد أندية الدوري الإماراتي إلى 12 بدلا من 14 ناديا.

وكان تقرير منتدى تطوير الدوري الإماراتي، الذي عُقد في يناير الماضي، أوصى بتقليص عدد أندية دوري أدنوك للمحترفين، اعتباراً من موسم 2023-2024، إلى 12 نادياً بدلاً من 14 كما هي الحال الآن، بجانب خفض قوائم الأندية في الدوري إلى 25 لاعباً بدلاً من 36، وزيادة عدد الأجانب إلى خمسة لاعبين محترفين وثلاثة من المقيمين ومواليد الدولة.

ترتيب دوري أدنوك: العين ينهي الموسم بالتعادل مع الشارقة (فيديو) https://t.co/eep1RRASnU pic.twitter.com/x6031CYVQr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

وتوقع أن يحدث هذا التعديل على شكل الدوري زيادة في عدد الحضور الجماهيري بنسبة تزيد على 18% من العدد الحالي، لأن شكل الصراع سيكون متقارب المستوى، وسيلفت أنظار واهتمامات المشجعين.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية، كشفت موعد انطلاق الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبحسب الرابطة، فإن الموسم المقبل من دوري أدنوك سيكون يوم الـ2 من سبتمبر 2022.

وتعكف اللجنة الفنية للرابطة على إعداد مسودة روزنامة الموسم الجديد، والتشاور بشأنها مع اتحاد الكرة والأندية خلال الفترة المقبلة.

وتواجه رابطة المحترفين تحديا كبيرا خلال إعدادها للروزنامة؛ نظرا لتعدد المشاركات خلال الموسم الجديد، وبرامج إعداد المنتخبات.

ويتخلل الموسم المقبل دوري أبطال آسيا، إذ ستشارك ثلاثة أندية إماراتية، وبطولة غرب آسيا، التي تستضيفها الإمارات في مارس 2023، وكأس آسيا، إضافة للتوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر، وإقامة نهائي كأس رئيس الدولة.

ونال العين لقب دوري أدنوك للمحترفين، كما فاز العين بكأس رابطة المحترفين الإماراتية بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي في النهائي، وسيلعب الوحدة مع الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة.