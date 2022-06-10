الشيخ منصور بن زايد يعيد هيكلة مجالس إدارة الجزيرة والشركات التابعة للنادي

أصدر الشيخ منصور بن زايد، رئيس نادي الجزيرة قرارات بإعادة هيكلة مجالس إدارة النادي والشركات التابعة.

وقال الجزيرة في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”أصدر الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، قرارات بإعادة هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة والشركات التابعة للنادي“.

سمو الشيخ منصور بن زايد يصدر قرارات بإعادة هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة والشركات التابعة. — نادي الجزيرة (@aljazirafc) June 10, 2022

وأضاف: ”تم تشكيل مجلس إدارة النادي بعضوية كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد علي الصايغ، وراشد عتيق الهاملي، ومحمد سيف السويدي، وسعيد بن عبد الله بن شيبان، وطارق أحمد المسعود، وسلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي“.

وتابع البيان: ”وتم أيضا إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وعضوية كل من أحمد علي الصايغ، وعبدالله آل حامد، وراشد عتيق الهاملي، ومحمد سيف السويدي، وسعيد بن عبدالله بن شيبان، وطارق أحمد المسعود، وسلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

وأعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة برئاسة طارق أحمد المسعود، وعضوية حمد الحر السويدي، عبدالله بن دسمال، وسعيد بن عبدالله بن شيبان، وسلطان ضاحي الحميري، وعايض مبخوت الهاجري، وعمران الخوري.

كما أعلن الجزيرة إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة للاستثمار برئاسة الشيخ عبدالله آل حامد، وعضوية محمد علي الشرفاء، وأحمد جاسم الزعابي، جاسم حسين آل علي، وسلطان ضاحي الحميري.

وتم أيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية برئاسة راشد عتيق الهاملي، وعضوية أحمد علي الصايغ، ومحمد سيف السويدي، وسعيد بن عبدالله بن شيبان، وطارق أحمد المسعود، وسلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

واحتل الجزيرة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2021/2022 بعدما حصد 45 نقطة، بفارق 20 نقطة عن العين البطل.

وحقق الجزيرة الفوز 14 مرة وتعادل 3 مرات وخسر في 9 مواجهات في 26 مباراة، وودع الجزيرة من ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي بالخسارة أمام الوحدة، في حين ودع من نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية أمام العين.