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رياضة

شباب الأهلي دبي يتعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم
تاريخ النشر: 08 يونيو 2022 15:50 GMT
تاريخ التحديث: 08 يونيو 2022 16:20 GMT

شباب الأهلي دبي يتعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم

نجح نادي شباب الأهلي دبي في الحصول على توقيع البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الشهير، لقيادة "الفرسان" في الموسم المقبل. وكان نادي شباب الأهلي دبي قد دخل

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نجح نادي شباب الأهلي دبي في الحصول على توقيع البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الشهير، لقيادة ”الفرسان“ في الموسم المقبل.

وكان نادي شباب الأهلي دبي قد دخل في مفاوضات جادة مع جارديم، مدرب الهلال السعودي السابق، في الفترة الماضية، حيث يبحث عن بديل لمهدي علي، مديره الفني السابق.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو أن ليوناردو جارديم وقع على عقود تدريب فريق شباب الأهلي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي.

وأشار الصحفي المختص بشؤون أخبار الانتقالات والتعاقدات إلى أن الإعلان الرسمي سيكون قريبا بعد أن وقع المدرب البرتغالي عقدا مع شباب الأهلي لمدة موسم واحد.

ولا يرتبط المدرب البرتغالي بأي نادٍ منذ رحيله عن الهلال السعودي في شهر فبراير الماضي.

وتعاقد الهلال مع المدرب البرتغالي مطلع الموسم الحالي خلفا لمواطنه المؤقت جوزيه مورايس، وخاض مع الفريق منذ انطلاق الموسم في أغسطس الماضي 26 مباراة، حقق الفريق خلالها بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي أمام الفيصلي، كما فاز  في 15 مباراة، وخسر 4، وتعادل في 7.

ومن المفارقة أن أول مباريات جارديم في دوري أبطال آسيا مع شباب الأهلي ستكون ضد الهلال فريقه السابق، حيث سيلتقي الفريقين في دور الـ16، وسيتم تحديد موعد المباراة لاحقا.

وأنهى شباب الأهلي دبي مركزه في الموسم المنصرم، خارج المربع الذهبي بحلوله في المركز الخامس لترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن حصد 42 نقطة طوال الموسم.

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