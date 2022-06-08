شباب الأهلي دبي يتعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم

نجح نادي شباب الأهلي دبي في الحصول على توقيع البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الشهير، لقيادة ”الفرسان“ في الموسم المقبل.

وكان نادي شباب الأهلي دبي قد دخل في مفاوضات جادة مع جارديم، مدرب الهلال السعودي السابق، في الفترة الماضية، حيث يبحث عن بديل لمهدي علي، مديره الفني السابق.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو أن ليوناردو جارديم وقع على عقود تدريب فريق شباب الأهلي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي.

وأشار الصحفي المختص بشؤون أخبار الانتقالات والتعاقدات إلى أن الإعلان الرسمي سيكون قريبا بعد أن وقع المدرب البرتغالي عقدا مع شباب الأهلي لمدة موسم واحد.

Leonardo Jardim has just signed his contract as new Shabab Al-Ahli, from United Arab Emirates – been told it’s done deal, contract valid until 2023. 🚨🇦🇪 #transfers Jardim will be soon announced as new manager. @Shabab_AlAhliFC pic.twitter.com/1GraVgaNgV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022

ولا يرتبط المدرب البرتغالي بأي نادٍ منذ رحيله عن الهلال السعودي في شهر فبراير الماضي.

وتعاقد الهلال مع المدرب البرتغالي مطلع الموسم الحالي خلفا لمواطنه المؤقت جوزيه مورايس، وخاض مع الفريق منذ انطلاق الموسم في أغسطس الماضي 26 مباراة، حقق الفريق خلالها بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي أمام الفيصلي، كما فاز في 15 مباراة، وخسر 4، وتعادل في 7.

ومن المفارقة أن أول مباريات جارديم في دوري أبطال آسيا مع شباب الأهلي ستكون ضد الهلال فريقه السابق، حيث سيلتقي الفريقين في دور الـ16، وسيتم تحديد موعد المباراة لاحقا.

وأنهى شباب الأهلي دبي مركزه في الموسم المنصرم، خارج المربع الذهبي بحلوله في المركز الخامس لترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن حصد 42 نقطة طوال الموسم.