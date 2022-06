شباب الأهلي دبي يتعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم

نجح نادي شباب الأهلي دبي في الحصول على توقيع البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الشهير، لقيادة ”الفرسان“ في الموسم المقبل.

وكان نادي شباب الأهلي دبي قد دخل في مفاوضات جادة مع جارديم، مدرب الهلال السعودي السابق، في الفترة الماضية، حيث يبحث عن بديل لمهدي علي، مديره الفني السابق.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو أن ليوناردو جارديم وقع على عقود تدريب فريق شباب الأهلي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي.

وأشار الصحفي المختص بشؤون أخبار الانتقالات والتعاقدات إلى أن الإعلان الرسمي سيكون قريبا بعد أن وقع المدرب البرتغالي عقدا مع شباب الأهلي لمدة موسم واحد.

Leonardo Jardim has just signed his contract as new Shabab Al-Ahli, from United Arab Emirates – been told it’s done deal, contract valid until 2023. 🚨🇦🇪 #transfers

Jardim will be soon announced as new manager. @Shabab_AlAhliFC pic.twitter.com/1GraVgaNgV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022