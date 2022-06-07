منتخب أستراليا يعبر الإمارات ويتأهل لمواجهة بيرو من أجل حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم 2022

حقق منتخب أستراليا الفوز على نظيره الإماراتي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وتأهل الفائز إلى مباراة فاصلة مع منتخب بيرو، يوم 13 يونيو المقبل، في الدوحة.

ويصعد المنتصر من مباراة بيرو وأستراليا إلى مونديال قطر 2022، من خلال المجموعة الرابعة التي تضمّ: فرنسا، الدنمارك، تونس.

وقدم منتخب الإمارات أداء متوازنًا أول 5 دقائق، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق حارب سهيل إلا أن يقظة حارس أستراليا حالت دون تسجيل المنتخب الإماراتي هدفه الأول.

وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب الأسترالي بالهدف الأول عن طريق جاكسون إيرفين، على عكس سير المباراة في الدقيقة 53.

جاكسون إرفين يفتتح تسجيل منتخب #استراليا في مرمى #الإمارات من أول تسديدة على المرمى #الامارات_استراليا pic.twitter.com/e4p7sKjscH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

ولكن في الدقيقة 57، تعادل كايو كانيدو للمنتخب الإماراتي بعدما تلقى عرضية رائعة من الجهة اليسرى ليقابلها في الشباك الأسترالية.

وفي الدقيقة 83، سجل المنتخب الأسترالي الهدف الثاني عن طريق أجدين هروستيك، بعد تصويبة قوية ارتطمت بمدافع الإمارات ليتحول مسارها إلى الشباك.

في الوقت القاتل .. أجدين هروستيك يعيد تقدم منتخب #استراليا في مرمى #الإمارات #الامارات_استراليا pic.twitter.com/JcUcYGjtQk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

وتأهل منتخبا الإمارات وأستراليا إلى المحلق الآسيوي بعد احتلالهما المركز الثالث في مجموعتيهما، ضمن الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، ووقع الأبيض الإماراتي في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما وقع المنتخب الأسترالي في المركز ذاته على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

وسبق أن تواجه المنتخبان الإماراتي والأسترالي، 6 مرات، ما بين مباريات ودية ورسمية، وفاز المنتخب الأسترالي بـ3 مباريات، وتعادلا في مباراتين، وفاز المنتخب الإماراتي، في مباراة واحدة.

وتبحث الإمارات عن التأهل الثاني إلى كأس العالم بعد غياب دام 32 عامًا، إذ يعود التأهل الأولى إلى العام 1990.

بينما شاركت أستراليا، المصنفة 42 عالميًا، 5 مرات في المونديال أولها في 1974 وفي النسخ الأربع الأخيرة، وبلغت الدور الثاني مرة وحيدة في 2006.