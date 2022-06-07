الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الإمارات ضد أستراليا في ملحق تصفيات كأس العالم

يخوض المنتخب الإماراتي اختبارا صعبا مساء اليوم الثلاثاء أمام منافسه الأسترالي في الملحق الآسيوي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتقام المباراة على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الثلاثاء.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الإمارات ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022:

الإمارات 🆚 أستراليا

🗓️ الثلاثاء 7 يونيو

⏱️ 10:00مساء ( توقيت الإمارات )

🏟️ استاد أحمد بن علي ( الدوحة )

⚽️ الملحق الآسيوي لمونديال 2022 منصور يا منتخبنا 🇦🇪 #منتخب_الإمارات pic.twitter.com/BLVxCsxJHz — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) June 7, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

ويدير اللقاء الحكم الأوزبكي إيلجير تانتاشي، ويساعده أندريه تسابنكوف وتيمور جاينولين من أوزبكستان أيضا، بجانب الكوري الجنوبي هيونج جين، والسنغافوري محمد تقي حكما للفيديو، ويساعده الصيني مينج فو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق حسن العيدروس بجانب قناة الكأس 5 بصوت المعلق خالد الحدي.

وتذاع المباراة أيضا عبر قناة SSC 7 بصوت المعلق عيسى الحربين، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، ودبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.

إلى جماهير الأبيض في الدوحة .. تعرفوا على كافة التفاصيل الخاصة بآلية استلام التذاكر والدخول إلى استاد أحمد بن علي ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/Xa1Wr69YQK — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) June 5, 2022

نظام التصفيات

يلعب المنتخبان مباراة فاصلة لتحديد المتأهل عبر الملحق الآسيوي إلى المباراة الفاصلة ضد منتخب بيرو خامس تصفيات قارة أمريكا الجنوبية يوم الاثنين المقبل في الملحق العالمي على الملعب ذاته بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب منتخب الإمارات بوصفه صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية لتصفيات قارة آسيا، كما احتل منتخب أستراليا المركز الثالث بالمجموعة الثانية بالتصفيات ذاتها.

ويلعب الفائز من مواجهة بطل الملحق الآسيوي ومنتخب بيرو ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين يوم الـ5 من يناير 2011 في تجربة ودية بالإمارات انتهت بالتعادل دون أهداف وتكررت النتيجة في تجربة ودية أخرى عام 2014.

وتقابل المنتخبان للمرة الأولى في مناسبة رسمية يوم الـ27 من يناير 2015 وذلك في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية وفاز منتخب أستراليا بنتيجة 2-0.

وتجدد الموعد في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز منتخب أستراليا بنتيجة 1-0 في الإمارات ثم فاز على ملعبه بنتيجة 2-0.

وكان اللقاء الأخير يوم الـ25 من يناير 2019 وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 1-0 في ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية.

أفكار أروابارينا

يتطلع منتخب الإمارات لتحقيق الفوز على حساب أستراليا لاستكمال مشواره على أمل التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1990.

وقطع منتخب الإمارات رحلة طويلة نحو الوصول للملحق الآسيوي، وتولى قيادته عدة مدربين آخرهم الهولندي بيرت فان مارفيك، قبل أن يتم إسناد المهمة للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وخاض المنتخب الإماراتي مباراة ودية استعدادا لمواجهة أستراليا ضد جامبيا انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما يوم الـ29 من مايو الماضي.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الإماراتي بقيادة مدربه أروابارينا مواجهة الليلة بتشكيل يضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه رباعي خط الدفاع وليد عباس وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعبد العزيز هيكل.

ويقود خط الوسط علي سالمين وعلى يمينه بندر الأحبابي وعلى يساره عبد الله رمضان مع ثلاثي الهجوم حارب سهيل وكايو كانيدو وعلي مبخوت.

Ali Mabkhout and Ali Saleh were in fine form in Qatar last year. ✨ Can they deliver against Australia in tomorrow's AFC fourth round play-off? 🏆 @uaefa_ae | @UAEFNT pic.twitter.com/gt68tUYDyZ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 6, 2022

أوراق أرنولد

يدخل منتخب أستراليا بقيادة مديره الفني جراهام أرنولد مواجهة الإمارات بحثا عن حصد تذكرة التأهل للملحق العالمي وقطع خطوة نحو الصعود للمونديال.

وسبق أن تأهل منتخب أستراليا إلى كأس العالم 5 مرات أولاها عام 1974 بجانب 4 مرات متتالية 2006 و2010 و2014 و2018.

وخاض منتخب أستراليا مباراة ودية ضد الأردن فاز بها بنتيجة 2-1 استعدادا لمواجهة الإمارات الفاصلة.

وقال أرنولد في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأسترالي إنه يدرك مدى صعوبة المهمة، ولكن كلما كانت المهمة أصعب فالمكافأة تكون أكبر، موضحا أن اللاعبين والجهاز الفني سيقاتلون لتحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للمونديال.

ويعتمد منتخب أستراليا على تشكيل يضم حارس المرمى ماثيو رايان وأمامه رباعي خط الدفاع بيلي رايت وكي رووليس وفران كارتشيتش وجاسون ديفيدسون.

ويقود خط الوسط كينيث دوجال وجاكسون إرفيني ورايلي ماكجري وأوير مابيل مع ثنائي الهجوم كريج جودوين ونيكولاس داجستينو.

وقال طارق العشري المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الإماراتي لديه العديد من نقاط القوة التي تساعده في مباراته ضد أستراليا، على رأسها الدعم الجماهيري مع قرب المسافة بين قطر والإمارات.

وأوضح أن المنتخب الإماراتي لديه لاعبون مميزون وخاصة مبخوت وكايو بجانب خبرات سالمين، مؤكدا أن قوة المنتخب الأسترالي تتمثل في التنظيم التكتيكي والالتحامات البدنية، وهو ما يجعل المنتخب الإماراتي مطالبا بتنظيم صفوفه واللعب المباشر على المرمى.