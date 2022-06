الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الإمارات ضد أستراليا في ملحق تصفيات كأس العالم

يخوض المنتخب الإماراتي اختبارا صعبا مساء اليوم الثلاثاء أمام منافسه الأسترالي في الملحق الآسيوي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الإمارات ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

ويدير اللقاء الحكم الأوزبكي إيلجير تانتاشي، ويساعده أندريه تسابنكوف وتيمور جاينولين من أوزبكستان أيضا، بجانب الكوري الجنوبي هيونج جين، والسنغافوري محمد تقي حكما للفيديو، ويساعده الصيني مينج فو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق حسن العيدروس بجانب قناة الكأس 5 بصوت المعلق خالد الحدي.

وتذاع المباراة أيضا عبر قناة SSC 7 بصوت المعلق عيسى الحربين، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، ودبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.

نظام التصفيات

يلعب المنتخبان مباراة فاصلة لتحديد المتأهل عبر الملحق الآسيوي إلى المباراة الفاصلة ضد منتخب بيرو خامس تصفيات قارة أمريكا الجنوبية يوم الاثنين المقبل في الملحق العالمي على الملعب ذاته بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب منتخب الإمارات بوصفه صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية لتصفيات قارة آسيا، كما احتل منتخب أستراليا المركز الثالث بالمجموعة الثانية بالتصفيات ذاتها.

ويلعب الفائز من مواجهة بطل الملحق الآسيوي ومنتخب بيرو ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين يوم الـ5 من يناير 2011 في تجربة ودية بالإمارات انتهت بالتعادل دون أهداف وتكررت النتيجة في تجربة ودية أخرى عام 2014.

وتقابل المنتخبان للمرة الأولى في مناسبة رسمية يوم الـ27 من يناير 2015 وذلك في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية وفاز منتخب أستراليا بنتيجة 2-0.

وتجدد الموعد في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز منتخب أستراليا بنتيجة 1-0 في الإمارات ثم فاز على ملعبه بنتيجة 2-0.

وكان اللقاء الأخير يوم الـ25 من يناير 2019 وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 1-0 في ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية.

أفكار أروابارينا

يتطلع منتخب الإمارات لتحقيق الفوز على حساب أستراليا لاستكمال مشواره على أمل التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1990.

وقطع منتخب الإمارات رحلة طويلة نحو الوصول للملحق الآسيوي، وتولى قيادته عدة مدربين آخرهم الهولندي بيرت فان مارفيك، قبل أن يتم إسناد المهمة للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وخاض المنتخب الإماراتي مباراة ودية استعدادا لمواجهة أستراليا ضد جامبيا انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما يوم الـ29 من مايو الماضي.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الإماراتي بقيادة مدربه أروابارينا مواجهة الليلة بتشكيل يضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه رباعي خط الدفاع وليد عباس وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعبد العزيز هيكل.

ويقود خط الوسط علي سالمين وعلى يمينه بندر الأحبابي وعلى يساره عبد الله رمضان مع ثلاثي الهجوم حارب سهيل وكايو كانيدو وعلي مبخوت.

Ali Mabkhout and Ali Saleh were in fine form in Qatar last year. ✨

Can they deliver against Australia in tomorrow's AFC fourth round play-off? 🏆 @uaefa_ae | @UAEFNT pic.twitter.com/gt68tUYDyZ

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 6, 2022