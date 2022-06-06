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رياضة

رسميًا.. الإمارات تستضيف بطولتي السوبر المصري 2021 و2022
تاريخ النشر: 06 يونيو 2022 20:01 GMT
تاريخ التحديث: 06 يونيو 2022 20:10 GMT

رسميًا.. الإمارات تستضيف بطولتي السوبر المصري 2021 و2022

ستستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري عامي 2021 و2022. وكتب حساب شركة "بريزنتيشن سبورتس" عبر موقع "تويتر": "وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ستستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري عامي 2021 و2022.

وكتب حساب شركة ”بريزنتيشن سبورتس“ عبر موقع ”تويتر“: ”وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي؛ لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020/2021 والموسم الحالي 2021/2022 في دولة الإمارات“.

وآخر مرة أقيمت فيها مباراة كأس السوبر المصري كانت في 2020، حيث فاز الزمالك بركلات الترجيح على الأهلي على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

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