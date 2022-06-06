رسميًا.. الإمارات تستضيف بطولتي السوبر المصري 2021 و2022

ستستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري عامي 2021 و2022.

وكتب حساب شركة ”بريزنتيشن سبورتس“ عبر موقع ”تويتر“: ”وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي؛ لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020/2021 والموسم الحالي 2021/2022 في دولة الإمارات“.

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى، لإقامة مباراتى كأس السوبر المحلى المصرى بين الفريقين الفائزين بدرع الدورى وكأس مصر للموسم الماضى 2020 -2021 ، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات الشقيقة 🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/qYct2SwmYD — Presentation Sports (@Presentation) June 6, 2022

وآخر مرة أقيمت فيها مباراة كأس السوبر المصري كانت في 2020، حيث فاز الزمالك بركلات الترجيح على الأهلي على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.