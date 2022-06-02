رسميا.. الوصل يتعاقد مع المغربي سفيان بوفتيني

أعلن نادي الوصل الإماراتي، اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني.

وكتب الوصل في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”نجح الإمبراطور في التعاقد مع المدافع الدولي المغربي سفيان بوفتيني، في صفقة انتقال حر“، بعد نهاية تعاقده مع الأهلي القطري.

وأضاف: ”النجم المغربي البالغ من العمر 28 عاما تُوج رفقة أسود الأطلس ببطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2021، وكانت له بصمة في المباراة النهائية بتسجيله هدفا في شباك المنتخب المالي، وشارك رفقة منتخب بلاده في كأس العرب 2021، أهلاً بك في زعبيل سفيان“.

واحتل الوصل المركز السادس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2021/2022 بحصده 36 نقطة من 26 مباراة، في حين ودع من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ومن ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وخلال 26 مباراة حقق الوصل الفوز 9 مرات وتعادل 9 مرات وخسر في ثماني مرات.

وبات بوفتيني الصفقة الأولى للوصل في السوق الصيفي، مع زيادة عدد اللاعبين الأجانب للأندية الإماراتية إلى 5 لاعبين لكل فريق.