رابطة الدوري الإيطالي تسعى لإبرام اتفاقات مع أبوظبي حول البث التلفزيوني وكأس السوبر

قالت ثلاثة مصادر على علم بالأمر إن رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم دخلت في محادثات حول صفقة بث تلفزيوني مع شركة أبوظبي للإعلام، وكذلك اتفاق منفصل لاستضافة كأس السوبر الإيطالية في الإمارات.

ويبحث الدوري الإيطالي، الذي يضم أندية مثل ميلان ويوفنتوس، عن طرق للحاق بالبطولات الأوروبية الكبرى الأخرى، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإسباني اللذين يتقدمان على المسابقة الإيطالية على صعيد الإيرادات من الأسواق الخارجية.

وكجزء من هذه الجهود، تدرس رابطة الدوري الإيطالي إبرام اتفاق مع أبوظبي للإعلام، المملوكة لشركة القابضة الحكومية (إيه.دي.كيو)، لبث مباريات المسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخمسة مواسم، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقالت المصادر نفسها إنه بموجب الشروط التي تمت مناقشتها، ستحصل أندية الدوري الإيطالي على ما لا يقل عن 143 مليون يورو (153 مليون دولار) في المجمل على مدى خمس سنوات، مضيفة أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 186 مليون يورو بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية.

وفي العام الماضي، لم تتوصل رابطة الدوري الإيطالي لاتفاق حول حقوق البث التلفزيوني المدفوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد خروج شبكة ”بي.إن سبورتس“ القطرية صاحبة الحقوق السابقة من السباق، بينما لم تسفر المحادثات مع شركة ”الرياضة“ السعودية عن شيء.

وأدى ذلك إلى تعرض الدوري الإيطالي لعجز كبير في عائدات البث التلفزيوني الدولي المدفوع، والتي انخفضت بنحو الثلث إلى 640 مليون يورو في السنوات الثلاث حتى 2024 مقارنة بالدورة السابقة.

وقالت المصادر إن المحادثات بشأن الاتفاق الجديد، الذي سيشمل بث بعض المباريات على منصة ستارزبلاي ومقرها أبوظبي، ما زالت جارية وليست هناك تأكيدات على أنها ستسفر عن شيء.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يناقش ممثلو أندية الدوري الإيطالي العرض في اجتماع سيعقد في السابع من يونيو حزيران.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي والقابضة وستارزبلاي حتى الآن على طلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق. ورفضت رابطة الدوري الإيطالي التعليق.

وقالت المصادر نفسها إن رابطة الدوري الإيطالي تجري محادثات منفصلة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بشأن صفقة مدتها خمس سنوات لاستضافة كأس السوبر الإيطالية في الإمارات بنظام جديد.

وذكرت المصادر أن كأس السوبر ستتحول إلى مسابقة من أربعة فرق، كما هو الحال في إسبانيا منذ 2019، بدلا من أن تكون مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل كأس إيطاليا.

وأضافت المصادر أن الاتفاق الآخر، الذي ما زالت شروطه قيد الدراسة، قد تصل قيمته إلى 129 مليون يورو، وسيحل محل اتفاق مماثل مع السعودية بقيمة 21 مليون يورو بعد انتهاء مدته الموسم المقبل.

ولم ترد دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حتى الآن على طلب للتعليق.