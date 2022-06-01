الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، تعاقده رسميا مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كارفالهال، مدرب سبورتينغ براغا السابق، لقيادة الفريق الأول اعتباراً من يونيو 2022.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الأربعاء: ”تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للمدرب القدير وطاقمه وأن يلبي طموحات قيادة وإدارة وجماهير النادي“.

وسبق لكارلوس كارفالهال تدريب عدد من الأندية، منها سبورتنغ وريو وبيشكتاش وباشاك شهير، وشيفيلد وينزداي وسوانزي سيتي.

وكانت تقارير صحفية برتغالية أشارت إلى أنه عقب مفاوضات مطولة بين نادي الوحدة وكارفالهال توصل الطرفان إلى صيغة اتفاق يتولى بموجبها مدرب سبورتينغ براغا تدريب النادي الإماراتي لمدة موسم واحد.

🇱🇻🇱🇻 مرحباً السير كارلوس 🇱🇻🇱🇻

🇵🇹🇵🇹 Welcome sir Carlos 🇵🇹🇵🇹#WHDFC pic.twitter.com/2aoaLWKxqk — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) June 1, 2022

ولم يجدد كارفالهال عقده مع سبورتينغ براغا بعدما قاد الفريق في الموسمين الماضيين، وحقق نتائج رائعة، أبرزها فوزه بلقب كأس البرتغال، وحصول براغا على المركز الرابع في الدوري مرتين، والتأهل إلى نهائي كأس الرابطة، إلى جانب الصعود إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي في النسخة المنصرمة.

يذكر أن نادي الوحدة سعى للتعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق في الموسم المقبل، عقب انتهاء عقد المدرب الفرنسي غريغوري مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكان غريغوري قد قاد الوحدة مؤقتا خلفا للهولندي تين كات في أكتوبر 2021.

لكن مع نجاح المدرب الفرنسي في تحقيق الانتصارات، أبقته الإدارة في المنصب رسميا وأنهى معه الوحدة دوري أدنوك للمحترفين في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن العين بطل هذا الموسم.

كما وصل غريغوري بالوحدة إلى نهائي كأس رئيس الإمارات هذا الموسم لكن تم تأجيل المباراة النهائية المقررة أمام الشارقة إلى الموسم المقبل، لارتباط المنتخب الإماراتي بمواجهة أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022.