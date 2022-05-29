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رياضة

تقارير: الوصل ينجح في الحصول على توقيع عمر عبدالرحمن عموري لمدة موسمين
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 20:59 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 21:25 GMT

تقارير: الوصل ينجح في الحصول على توقيع عمر عبدالرحمن عموري لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية أن نادي الوصل نجح في التعاقد مع صانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن "عموري"، بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي. ونشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن نادي الوصل نجح في التعاقد مع صانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن ”عموري“، بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي.

ونشرت صحيفة ”الخليج“ الإماراتية تقريرًا قالت فيه إن نادي الوصل وقّع عقدًا مع عموري، لمدة موسمين بعد انتهاء عقده مع شباب الأهلي.

وكان عموري قد عاد بقوة في الفترة الأخيرة بعد غياب طويل بسبب مسلسل الإصابات الذي طارده.

ولم تكشف الصحيفة عن القيمة المالية للصفقة التي سيدفعها ”الإمبراطور“ للاعب الإماراتي الدولي، صاحب الـ(31 عامًا).

وسيكون نادي الوصل هو النادي الرابع الذي يلعب له ”عموري“ في الإمارات بعد العين، والجزيرة، وشباب الأهلي، علمًا بأنه قد خاض تجربة احتراف قصيرة في الهلال السعودي لم تكتمل لإصابته بالرباط الصليبي.

وكان اللاعب الدولي الإماراتي انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب أهلي دبي، في فبراير 2021.

وخاض عموري 13 مباراة برفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب أهلي دبي، وسجل خلالها هدفين، وصنع 3 أخرى.

وعاد عمر عبدالرحمن عموري، لقائمة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة أستراليا في الملحق المؤهل لكأس العالم قطر 2022، وفقًا لما أعلنه أروابارينا مدرب المنتخب.

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