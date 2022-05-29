تقارير: الوصل ينجح في الحصول على توقيع عمر عبدالرحمن عموري لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية أن نادي الوصل نجح في التعاقد مع صانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن ”عموري“، بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي.

ونشرت صحيفة ”الخليج“ الإماراتية تقريرًا قالت فيه إن نادي الوصل وقّع عقدًا مع عموري، لمدة موسمين بعد انتهاء عقده مع شباب الأهلي.

وكان عموري قد عاد بقوة في الفترة الأخيرة بعد غياب طويل بسبب مسلسل الإصابات الذي طارده.

ولم تكشف الصحيفة عن القيمة المالية للصفقة التي سيدفعها ”الإمبراطور“ للاعب الإماراتي الدولي، صاحب الـ(31 عامًا).

في مباراة افتتح فيها #عموري التسجيل..

شباب الأهلي يفوز على #خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الـ13

شاهد أهداف المباراة#دوري_أدنوك_للمحترفين#شباب_الأهلي_خورفكان pic.twitter.com/YY9PrCBUAP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2022

وسيكون نادي الوصل هو النادي الرابع الذي يلعب له ”عموري“ في الإمارات بعد العين، والجزيرة، وشباب الأهلي، علمًا بأنه قد خاض تجربة احتراف قصيرة في الهلال السعودي لم تكتمل لإصابته بالرباط الصليبي.

وكان اللاعب الدولي الإماراتي انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب أهلي دبي، في فبراير 2021.

وخاض عموري 13 مباراة برفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب أهلي دبي، وسجل خلالها هدفين، وصنع 3 أخرى.

وعاد عمر عبدالرحمن عموري، لقائمة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة أستراليا في الملحق المؤهل لكأس العالم قطر 2022، وفقًا لما أعلنه أروابارينا مدرب المنتخب.