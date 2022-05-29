الإمارات تتعادل وديا مع جامبيا استعدادا لمباراة أستراليا في ملحق كأس العالم

تعادلت الإمارات على أرضها 1-1 مع جامبيا في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الأحد استعدادا لمواجهة أستراليا في مواجهة حاسمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وتقدم الهداف علي مبخوت بهدف للإمارات من ركلة جزاء، بعدما سدد على عكس اتجاه الحارس في الدقيقة 39 في إستاد زعبيل في نادي الوصل.

وأدرك موسى بارو التعادل لمنتخب جامبيا، الذي قدم مستويات رائعة في كأس الأمم الأفريقية هذا العام، في الدقيقة 48.

ومن المقرر أن تسافر تشكيلة الإمارات إلى قطر غدا الإثنين استعدادا لمواجهة أستراليا في الدوحة في السابع من يونيو حزيران.

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة بيرو في الملحق العالمي يوم 13 يونيو حزيران على بطاقة الظهور في المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم مع فرنسا والدنمارك وتونس.