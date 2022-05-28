تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، موعد انطلاق الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبحسب الرابطة، فإن الموسم المقبل من دوري أدنوك سيكون يوم 2 سبتمبر 2022.

ترتيب دوري أدنوك: العين ينهي الموسم بالتعادل مع الشارقة (فيديو) https://t.co/eep1RRASnU pic.twitter.com/x6031CYVQr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

وقالت صحيفة ”البيان“، إن تحديد الموعد يأتي في إطار حرص الرابطة على مساعدة الأندية في وضع برامجها وموعد معسكراتها؛ استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وتعكف اللجنة الفنية للرابطة على إعداد مسودة روزنامة الموسم الجديد، والتشاور بشأنها مع اتحاد الكرة والأندية خلال الفترة المقبلة.

وتواجه رابطة المحترفين تحديا كبيرا خلال إعدادها للروزنامة؛ نظرا لتعدد المشاركات خلال الموسم الجديد، وبرامج إعداد المنتخبات.

5 آلاف مشجع لمنتخب الإمارات أمام أستراليا بملحق تصفيات كأس العالم https://t.co/686Hy1gTvm pic.twitter.com/xeiq8bAVrl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

ويشارك منتخب الإمارات بكأس العالم 2022 في حال اجتياز المنتخب ملحق التأهل الآسيوي والعالمي، وسيتوقف الدوري المحلي خلال المونديال، كما يشارك المنتخب في كأس الخليج في يناير 2023.

ويتخلل الموسم المقبل دوري أبطال آسيا، حيث ستشارك ثلاثة أندية إماراتية، وبطولة غرب آسيا، التي تستضيفها الإمارات في مارس 2023، وكأس آسيا، إضافة للتوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر، وإقامة نهائي كأس رئيس الدولة.

ونال العين لقب دوري أدنوك للمحترفين، كما فاز العين بكأس رابطة المحترفين الإماراتية بالفوز بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي في النهائي، وسيلعب الوحدة مع الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة.