ترتيب دوري أدنوك: العين ينهي الموسم بالتعادل مع الشارقة (فيديو)

تمكن العين، المتوج بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم قبل ثلاث جولات على النهاية، من اختتام موسمه بشكل جيد بعد تعادله على أرضه أمام الشارقة 1/1 في الجولة الأخيرة للمسابقة اليوم الخميس.

ورفع التعادل رصيد العين إلى 65 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط على الشارقة صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا على استاد هزاع بن زايد، تقدم الشارقة بهدف البرازيلي كايو لوكاس فرنانديز في الدقيقة 38 بعد أن تلقى تمريرة دقيقة أمام المرمى ليسكنها الشباك بسهولة.

لكن البرازيلي إيريك جورجينس استطاع تسجيل هدف التعادل للبطل بشكل رائع في الدقيقة 66 بعد تناقل سريع للكرة من قبل لاعبي العين.

وجاء هدف التعادل بعد ثلاث دقائق على طرد ماركوس فينيسيوس لاعب الشارقة بعد حصوله على الانذار الثاني بعد جذبه للاعب من العين.

وفي مباراة ثانية، فاز عجمان 3/1 على الإمارات.

تتويج العين بطل دوري أدنوك للمحترفين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/WLMmcX32IJ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 26, 2022

تقدم التونسي فراس بالعربي لعجمان في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل الإمارات صاحب الأرض في الدقيقة 42 بواسطة جوزيف جيدي جنادو من ساحل العاج.

وعاد بالعربي ليمنح عجمان التقدم في الدقيقة 67 قبل أن يعزز البرازيلي لياندرو سباداسيو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع عجمان رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد الإمارات متذيل الترتيب، والذي هبط بالفعل مع العروبة، عند 10 نقاط.

وفي وقت سابق اليوم، سجل خالد الأصبحي هدفا في الثواني الأخيرة بعد مجهود فردي ليقود شباب الأهلي لتعديل تأخره إلى فوز على خورفكان 2/1.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 42 نقطة من 26 مباراة منهيا الموسم في المركز الخامس بينما ظل خورفكان في المركز الحادي عشر بعد أن تجمد رصيده عند 28 نقطة.

وجاء هدف الأصبحي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعد أن تسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء وراوغ أحد اللاعبين وسدد على يسار الحارس.

وكان خورفكان قد تقدم في الدقيقة 11 من ركلة جزاء سجلها إليريك باربوسا دي سوزا قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل في الدقيقة 22 عن طريق جوستافو.

وتعادل اتحاد كلباء الذي طرد منه ثلاثة لاعبين مع بني ياس 1/1.

تقدم الأرميني نيكولاس خيمينيز بهدف لبني ياس من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بعد طرد جمال إسماعيل حارس اتحاد كلباء بسبب عرقلة لاعب من بني ياس.

لكن المباراة شهدت تحولا مثيرا في أحداثها بعد طرد ثاني لاعب من اتحاد كلباء وهو ويلدر كارتاخينا من بيرو بعد التحام عنيف قبل أن يطرد زميله محمد يوسف في الدقيقة 48.

ولم يطرد أي لاعب من اتحاد كلباء طوال الموسم الحالي قبل مباراة اليوم.

لكن عبد العزيز حمد استطاع تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة سددها بقوة ليتقنص نقطة التعادل لفريقه.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر متراجعا بفارق ثلاث نقاط خلف بني ياس صاحب المركز التاسع.