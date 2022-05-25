ترتيب دوري أدنوك: العروبة ثاني الهابطين للدرجة الثانية بخسارته أمام الظفرة

بات العروبة ثاني الهابطين لدوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم، عقب خسارته 1-2 أمام مضيفه الظفرة، اليوم الأربعاء، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين (الأخيرة) لمباريات دوري الدرجة الأولى.

وبادر العروبة بالتسجيل عن طريق محمد خلفان المسماري في الدقيقة 15، لكن الظفرة أدرك التعادل عبر وليد عمير في الدقيقة 28.

وتضاعفت معاناة العروبة في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه الكاميروني أبولاينير كاك في الدقيقة 40، ليستغل الظفرة النقص العددي في صفوف منافسه، ويقضي على آماله نهائيًا في حصد النقاط الثلاث، بعدما أحرز سهيل المنصوري الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ممر شرفي من فريق الظفرة لتوديع فريق العروبة بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى#الظفرة_العروبة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/J1Flj0QDZE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 25, 2022

وكان العروبة بحاجة للفوز على الظفرة حتى يتساوى معه في رصيد النقاط، ليتم اللجوء إلى نتيجة مباراتي الفريقين بالمسابقة هذا الموسم وفقًا للائحة البطولة، والتي كانت ستصب في مصلحته في تلك الحالة.

وتجمد رصيد العروبة عند 18 نقطة، ليظل في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، بفارق 6 نقاط خلف الظفرة، صاحب المركز الثاني عشر، ليلحق بفريق الإمارات (متذيل الترتيب) في دوري الدرجة الثانية.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: