عموري يعود لتشكيلة منتخب الإمارات قبل مواجهة أستراليا الحاسمة

عاد عمر عبدالرحمن ”عموري“، أفضل لاعب آسيوي سابقا، إلى تشكيلة منتخب الإمارات بعد غياب، وقبل مواجهة أستراليا الحاسمة الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

واختار رودولفو أروابارينا، مدرب الإمارات، تشكيلة من 30 لاعبا، بقيادة الموهوب عموري، للدخول في معسكر في دبي غدا الثلاثاء وقبل مواجهة أستراليا في السابع من يونيو/ حزيران في الدوحة.

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة المرتقبة لمواجهة بيرو في الملحق العالمي يوم الـ13 من يونيو/ حزيران على بطاقة الظهور في المجموعة الرابعة في كأس العالم مع فرنسا والدنمارك وتونس.

وتخوض الإمارات مباراة ودية أمام غامبيا، يوم الأحد المقبل، على أن تسافر التشكيلة إلى قطر في اليوم التالي.

وكان آخر ظهور لعموري بقميص منتخب بلاده في مواجهة فيتنام، يوم الـ14 من نوفمبر 2019 بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

30 لاعباً في قائمة منتخبنا الوطني استعداداً لمواجهة أستراليا ضمن ملحق المونديال ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/dk7PJGs9tR — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) May 23, 2022

وجاء ظهور عموري في بطولة دوري أبطال آسيا، بشكل تدريجي في المباريات الثلاث التي خاضها فريقه في دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة التي ضمت (الغرافة القطري، وآهال تركمنستان، وفولاد خوزستان إيران، وشارك عموري في المباراة الأولى أمام فريق آهال لمدة 18 دقيقة، ثم لعب 19 دقيقة في المباراة الثانية أمام فولاد الإيراني، قبل أن يبدأ أساسيا في لقاء الغرافة القطري مشاركا لمدة 66 دقيقة، إذ وصل إلى قمة مستواه خلال تلك المباراة وقاد فريقه لفوز كبير بالثمانية للمرة الأولى.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أوضح أخيرا أن الاتحاد الآسيوي اختار ملعب أحمد بن علي ”الريان“ في قطر لاستضافة المباراة.

ويعد ملعب أحمد بن علي المونديالي من الملاعب الـ8 التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2022، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 40 ألف مقعد .

يذكر أن المنتخب الإماراتي شارك مرة واحدة في كأس العالم بالنسخة رقم 14 التي أقيمت في إيطاليا 1990.

وتعد هذه المرة الأولى والأخيرة لصعود المنتخب الإماراتي للمونديال، ووقع في مجموعة ضمت ألمانيا الغربية وكولومبيا ويوغوسلافيا.

وضمت القائمة كلا من:

خالد عيسى، محمد الشامسي، علي خصيف، فهد الظنحاني، بندر الأحبابي، عبد العزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، وعلي مبخوت.

الحسن صالح، يحيى نادر، طحنون الزعابي، عبد الله حمد سالمين، عبد الله النقبي، عمر عبد الرحمن، ماجد حسن، عبد الله رمضان، علي سالمين، ماجد راشد، كايو كانيدو، خليل الحمادي، حارب سهيل، يحيى الغساني، علي صالح، تيجالي، وسلطان عادل.