ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الشارقة يفوز على الإمارات ويتمسك بالوصافة.. والعروبة يتعادل مع الوصل

حقق فريق الشارقة فوزا ثمينا على نظيره الإمارات، بنتيجة (2-1)، ليؤكد تمسكه بالمركز الثاني، في المباراة التي أقيمت اليوم، على إستاد الشارقة، في انطلاق الجولة 25.

ورفع الشارقة رصيده إلى 54 نقطة، بينما بقي الإمارات برصيد 10 نقاط بالمركز الرابع عشر، وهو الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

جاءت الأهداف كلها في الشوط الأول، وكان الإمارات سباقاً لافتتاح التسجيل، بوساطة سيلفا، في الدقيقة 12.

لكن الشارقة قلب الطاولة، بعدما أدرك التعادل بوساطة كايو لوكاس في الدقيقة 40.

وعادل كايو لوكاس ليعادل أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد بدوري المحترفين (12 هدفاً)، والتي كان قد حققها في موسم 2016-17 بقميص العين.

ثم سجل شوكوروف الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 44.

المـ👑ـلك يواصل التقدم في سباق الوصافـة الشارقة يعزز من حظوظه في الإنفراد بوصافة الترتيب بعد فوزه على فريق الإمارات بثنائية كايو لوكاس وأوتابيك شوكوروف، والتي رفع بها الفريق رصيده للنقطة 54 ضمن الجولة قبل الأخيرة من #دوري_أدنوك_للمحترفين #نادي_الشارقة pic.twitter.com/VqwHCyUrfi — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) May 21, 2022

العروبة يتعادل مع ضيفه الوصل

وفي مباراة أخرى، تقاسم العروبة وضيفه الوصل نقطتي التعادل، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على إستاد الفجيرة.

كان العروبة البادئ بالتسجيل، بعد 35 دقيقة على صافرة البداية، قبل أن يعادله الوصل مطلع الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع العروبة رصيده إلى 18 نقطة، ليستقر في المركز 13، ويتمسك بأمل البقاء في دوري الأضواء، عندما يلتقي الظفرة (21 نقطة) في الجولة الأخيرة المتبقية من عمر الدوري، بينما ارتفع رصيد الوصل إلى 33 نقطة في المركز السادس.

الظفرة يفوز على النصر

وفي مباراة ثالثة، فاز الظفرة على مضيفه النصر، بنتيجة (2-1)، على إستاد آل مكتوم، في انطلاق الجولة الـ25، ليعزز حظوظه بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن العروبة مطارده المباشر، بانتظار المواجهة المباشرة بين الفريقين في الجولة 26 والأخيرة، المقررة الأربعاء المقبل، على إستاد حمدان بن زايد، والتي يكفي فيها الظفرة التعادل لضمان البقاء.

وقلب الظفرة تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليكون الفوز الأول له بعد 15 مواجهة على التوالي أمام النصر في الدوري، وهو الفوز الأول أيضاً للفريق خارج قواعده منذ آخر انتصار أمام عجمان 3-1 في الجولة السابعة.

وتقدم النصر عن طريق توزي في الدقيقة 26، بعد تمريرة زميله تيغالي، وهو الهدف الخامس للاعب الوسط البرتغالي في مرمى الظفرة في الدوري.

لكن الظفرة قلب الطاولة بهدفين على التوالي، بوساطة البرازيلي غويلهرم في الدقيقتين 34 و40، ليرفع رصيد إسهامه الشخصي في أهداف فريقه إلى 7 في آخر 11 مباراة، بتسجيله 5 أهداف وصناعة هدفين آخرين.