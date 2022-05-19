رسميا.. ثورستن فينك مدربا لنادي النصر الإماراتي

أعلن نادي النصر الإماراتي، رسميا، اليوم الخميس، التعاقد مع المدرب الألماني ثورستن فينك، لقيادة الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”شركة النصر لكرة القدم تتعاقد رسمياً مع المدرب الألماني ”ثورستن فينك“ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل“.

✍️ || شركة النصر لكرة القدم تتعاقد رسمياً مع المدرب الألماني "ثورستن فينك" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدءاً من الموسم المقبل. pic.twitter.com/ARpRRX8WbS — AL NASR FC نادي النصر (@ALNasrSC) May 19, 2022

ولم يكشف النصر تفاصيل تعاقده مع فينك (54 عاما)، الذي استقال من تدريب ريغا اللاتفي قبل ساعات، تمهيدا لتولي تدريب النصر.

وخلال مسيرته التدريبية حقق فينك لقب الدوري السويسري مرتين، وكأس سويسرا مرة مع نادي بازل، ولقبا في كأس اليابان، ولقبا في كأس السوبر مع فيسيل كوبي الياباني.

وسبق أن رحل المدرب الأرجنتيني رامون دياز من النصر إلى الهلال السعودي في فبراير الماضي.

وتولى فينك تدريب بازل وجراسهوبرز في سويسرا، وهامبوغ الألماني، واوستريا فيينا النمساوي، وفيسيل كوبي الياباني.

ومن المقرر أن يستضيف النصر، يوم السبت، منافسه الظفرة في الجولة 25 قبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، على أن يلعب النصر في الجولة الأخيرة مع الوحدة.

ويحتل النصر المركز السادس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 32 نقطة من 24 مباراة علما أن العين توج باللقب رسميا.

وفي الموسم الحالي ودع الوحدة كأس رئيس الدولة الإماراتي من دور الـ16 بعد الخسارة أمام العين 0/1، في حين ودع من ربع النهائي في كأس رابطة المحترفين الإماراتية بالخسارة 0/2 .