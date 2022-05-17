تأجيل نهائي كأس رئيس الإمارات بين الوحدة والشارقة للموسم المقبل

قررت رابطة المحترفين الإماراتية لتأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس االإمارات لكرة القدم بين الوحدة والشارقة.

وقررت المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الكروي الجديد.

ولم تكشف الرباطة عن الموعد المحدد للمباراة النهائية، كما لم يتم الإعلان عن سبب التأجيل.

وبعد تأجيل المباراة سيكون هذا هو التغيير الثاني لها، حيث تم تأجيلها في وقت سابق.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أصدر بيانًا يوم 15 أبريل الماضي قال فيه: ”قرر اتحاد الإمارات تعديل موعد إقامة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لتقام يوم الجمعة 27 مايو على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين بدلا من الموعد السابق 11 مايو.

وحسب الاتحاد الإماراتي، فإن اختيار الموعد الجديد للمباراة النهائية جاء دعما للمنتخب الأول، وتوفير فترة زمنية مناسبة لإعداده بالصورة المطلوبة قبل مواجهة أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الإمارات مع أستراليا في الملحق الآسيوي يوم 7 يونيو المقبل، على أن يلعب المتأهل من هذه المواجهة مع منتخب بيرو خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.