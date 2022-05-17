شطب حميد القلاف حارس الكويت بعد رفع الحذاء في وجه الجماهير

قرر نادي الكويت الكويتي شطب حارس الفريق الأول لكرة القدم حميد القلاف بعد واقعة اشتباكه مع جماهير العميد، ورفع الحذاء لهم.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي الكويت بشطب حارس الفريق الأول لكرة القدم حميد القلاف بعد الإشارة بحذائه للجماهير التي انتقدته لتسببه في الخسارة أمام كاظمة بدور الثمانية لبطولة كأس الأمير.

واتخذ مجلس إدارة الكويت قرارًا نهائيًا بشطب الحارس حميد القلاف من سجلات النادي.

نادي الكويت يشطب الحارس حميد القلاف بعد رفع الحذاء ( أعزكم الله ) على الجماهير @KW_SPOORT #الديربي pic.twitter.com/5ZfzbPjpb4 — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 17, 2022

يذكر أن نادي الكويت اتخذ قرارا سريعًا عقب المباراة بإيقاف اللاعب لأجل غير مسمى عقب واقعة رفع الحذاء مباشرة.

وبينما كان ينتظر الجميع اللجوء لوقت إضافي، فمن هجمة منظمة لكاظمة سعى علي حسين إلى إبعاد الكرة لكنها ذهبت للحارس حميد القلاف، الذي ارتكب خطأ جسيما بعدم الإمساك بالكرة، ليسيطر عليها الأردني أحمد عرسان الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك محرزا هدف الفوز لكاظمة، والعبور إلى الدور نصف النهائي.

وعقب المباراة وجهت الجماهير جام غضبها تجاه الحارس الذي رفع حذاءه في وجهها، لتقرر الإدارة بدورها إيقافه.

إدارة الكويت توقف حارس الفريق حميد القلاف بعد الإشارة بحذائه للجماهير (فيديو) https://t.co/Vc5QmzzX1Y pic.twitter.com/PuHuKZRHnO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

يذكر أن نادي الكويت سيلعب، مساء اليوم الأربعاء، ضد الأنصار اللبناني، على ملعب السيب ضمن منافسات افتتاح الجولة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي 2022 عن منطقة الغرب.

وتقام مباريات المجموعة الأولى على ملعب السيب، حيث تضم كلا من السيب العماني وجبلة السوري والكويت الكويتي والأنصار اللبناني.

ويشارك فريق الكويت في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي هذا العام بصفته آخر الأبطال المتوجين بلقب الدوري المحلي، حيث يتطلع لتحقيق آمال معلقة في البطولة القارية.