تأجيل مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين ودوري تحت 21 عامًا حدادًا على الشيخ خليفة بن زايد

قررت رابطة المحترفين الإماراتية تأجيل مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين، ودوري تحت 21 عامًا لمدة 3 أيام، وذلك حدادًا على فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وقالت الرابطة في بيان رسمي إن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وكشفت الرابطة عن المواعيد الجديدة، وأكدت أن الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ستقام بتاريخ 17 مايو الجاري.

وتليها الجولة الـ 25، يومي 21 و22 من الشهر نفسه، ثم الجولة الـ 26 والأخيرة في 28 و29 مايو.

وتوج العين بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه والأولى منذ 2018، وذلك بعد فوزه 5-صفر على الجزيرة حامل اللقب، يوم الأربعاء الماضي، وقبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وتوفي، اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: ”تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، قائد الوطن، وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًا، اليوم الجمعة 13 مايو“.

وأضافت: ”تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، 3 أيام، اعتبارًا من غدٍ “ السبت “، على أن يستأنف الدوام الرسمي، يوم الثلاثاء المقبل.