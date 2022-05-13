رئيس الاتحاد الآسيوي ناعيًا الشيخ خليفة بن زايد: قائد فذ بذل الغالي والنفيس لرفعة الإمارات

نعى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي توفي اليوم الجمعة.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح إعلامي، عن حزنه العميق لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيرا إلى أنه ترك سيرة عطرة لمكانته المرموقة، كقائد فذ بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم ومساندة القضايا الإنسانية العادلة.

وأكد سلمان أن الرعاية الفائقة التي أولاها الراحل لكرة القدم الإماراتية، كان لها أطيب الأثر في ترسيخ مكانة بلاده على ساحة كرة القدم الآسيوية والعالمية.

وأعرب سلمان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة آل نهيان، وحكومة وشعب الإمارات.

وتوفي، اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: ”تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًا، اليوم الجمعة 13 مايو“.

وأضافت: ”تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارًا من غد “ السبت “، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.