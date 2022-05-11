العين يسحق الجزيرة ويتوج رسميًا بطلًا لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الـ14 في تاريخه (شاهد)

توج العين بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، والأولى منذ 2018، اليوم الأربعاء، بعد أن سجل الهداف كودجو لابا رباعية في الفوز 5-صفر على غريمه الجزيرة بطل الموسم الماضي.

ويتفوق العين بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

📹| العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين 2021-2022 ألف مبروك للأمة العيناوية#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/xDNPPzfXNp — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) May 11, 2022

وتفوق العين في الشوط الأول بثنائية سجلها مهاجمه لابا كودجو، بعد متابعة كرة عرضية من زميلة كايو كانيدو في الدقيقة 15، ثم رأسية محكمة بعد تمريرة عرضية من بندر الأحبابي في الدقيقة 36.

وواصل العين تفوقه في الشوط الثاني، وأصاف الهدف الثالث عن طريق لابا كودجو، الذي أكمل ”الهاتريك“، بعد هجمة خاطفة قادها سفيان رحيمي، ليمرر الكرة إلى التوجولي الذي أودعها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 50.

وواصل لابا تألقه بتسجيل الهدف الرابع، بعد استلام الكرة من بندر الأحبابي، وسدد الكرة ساقطة من فوق الحارس داخل الشباك في الدقيقة 71.

وأكمل كايو كانيدو تفوق فريقه بالهدف الخامس، من رأسية نفذها خوانكا من ركلة حرة غير مباشرة في الدقيقة 85.

وضمن العين اللقب حسابيًا، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية.

فيما توقف رصيد الجزيرة عند 45 نقطة بالمركز الرابع.

النصر يهزم شباب الأهلي

وفي مباراة أخرى فاز النصر 2-1 على شباب الأهلي في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، فيما اقترب الإمارات من الهبوط للدرجة الثانية بخسارته 3-1 من اتحاد كلباء، اليوم الأربعاء.

ومنح سيباستيان تيجالي التقدم للنصر بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء قبل مرور نصف ساعة، وضاعف ضياء السبع النتيجة بتسديدة منخفضة في الدقيقة 68.

وقلص النرويجي توماس أولسن الفارق لشباب الأهلي قبل 4 دقائق من النهاية.

وهذه الهزيمة الثامنة لشباب الأهلي ليبقى في المركز الخامس برصيد 33 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة على النصر.

#النصر يفوز على #شباب_الأهلي بنتيجة 2-1 هذه هي الخسارة الأولى لشباب الأهلي على ملعبه أمام النصر بدوري المحترفين والأولى أيضاً في آخر 13 مواجهة بين الغريمين شاهد أهداف المباراة#شباب_الأهلي_النصر#دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/EedcRXyprL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2022

الإمارات قاب قوسين من الهبوط

أصبح النمساوي روبرت زولي أول لاعب يسجل ثلاثية لاتحاد كلباء، صاحب المركز العاشر، بدوري المحترفين وذلك خلال الفوز على الإمارات متذيل الترتيب.

ويبقى الإمارات في قاع الترتيب بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: