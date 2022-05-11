الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العين ضد الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين

يستضيف ملعب ”هزاع بن زايد“، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة ديربي العاصمة أبوظبي بين العين وضيفه الجزيرة في قمة وختام الجولة الـ23 من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

وتقام اليوم الأربعاء 3 مواجهات أخرى، تبدأ بلقاء شباب الأهلي دبي ضد النصر، كما يلعب في نفس التوقيت اتحاد كلباء مع الإمارات، بينما يلتقي الوصل منافسه الظفرة.

وانطلقت الجولة أمس الثلاثاء، بفوز العروبة على بني ياس بنتيجة 2-1 كما تعادل عجمان مع الوحدة بنتيجة 2-2، وفاز الشارقة على خورفكان بنتيجة 3-1.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين والجزيرة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

ترتيب الفريقين

يتصدر العين ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 55 نقطة بفارق 7 نقاط عن الشارقة أقرب منافسيه.

ويسعى العين لتحقيق الفوز على الجزيرة ليتسع الفارق إلى 10 نقاط عن الشارقة ليحسم لقب الدوري بشكل رسمي خاصة أنه تتبقى 3 جولات فقط.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ويأمل تحقيق الفوز للتقدم مجدداً للوصافة بالتساوي مع الشارقة وتأجيل تتويج العين.

المباراة الهامة! ⚽️ جماهير الأمة العيناوية في الموعد 💜 المواجهة الحاسمة.. العين والجزيرة ⚔️ #نادي_العين #بالروح_الدرع_مايروح pic.twitter.com/WNJWsUD5Co — نادي العين (@alainfcae) May 11, 2022

أسلحة العين

يسعى العين لحسم التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي بعد موسم متميز مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف.

ويأمل العين استعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2017 – 2018 وتحقيق البطولة للمرة الـ14 في تاريخه وهو الفريق الأكثر تتويجاً.

وقال ريبروف في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يملك أكثر من فرصة للتتويج ولكن أهمها الفوز على الجزيرة وهو ما يجعل فريقه متحفزاً لحصد النقاط الثلاث.

وأشار إلى أن فريقه في أتم درجات الجاهزية لمواجهة الجزيرة، موضحاً أن اللقاء لن يكون سهلاً فهي مواجهة ديربي والجزيرة منافس مميز.

ويغيب عن العين لاعبه محمد عباس الذي تعرض للإصابة وانتهى موسمه، ويعتمد ريبروف على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع دانيلو أربوليدا وكوامي كويدو وسعيد جمعة وإيريك جورجنيس.

ويقود خط الوسط يحيى نادر وبجواره خالد البلوشي أو أحمد برمان وأمامهما كريستيان جوانكا ويميناً كايو كانيدو ويساراً سفيان رحيمي وفي الهجوم لابا كودجو.

أوراق الجزيرة

يتطلع الجزيرة لتعطيل العين وحسم الفوز ولكن الإجهاد سيكون العقبة الأكبر أمام الفريق وهو ما اشتكى منه بالفعل المدرب الهولندي مارسيل كايزر.

وقال كايزر في المؤتمر الصحفي، إن المباراة ستكون صعبة وقوية بين فريقين كبيرين ولكن الجزيرة لديه حالة من الإرهاق بخلاف وجود بعض الإصابات مثل أحمد العطاس وميلوس وزايد العامري.

ومن المرجح أن يعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي الدفاع محمد ربيع وخليفة الحمادي ومامادو كوليبالي وعبد الله إدريس.

ويقود خط الوسط برونو دي أوليفيرا وبجواره ثيولاني سيريرو وعبد الله رمضان وفي الهجوم عبد الله ديابي وعلي مبخوت وعمر تراوري.

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن اللقاء سيكون صعباً بين فريقين كبيرين ولكن الدوافع تبقى أقوى بكثير لصالح العين.

وأشار إلى أن العين لديه العديد من الأوراق الرابحة بجانب أن الفوز يمنحه التتويج وسيكون اللقاء مثيراً بين الفريقين ولكن العين سيكون الأكثر بحثاً عن النقاط الثلاث.