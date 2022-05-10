بعد تعادل الوحدة مع عجمان.. كم نقطة يحتاجها العين للتتويج بدوري أدنوك للمحترفين؟

واصل نادي الوحدة فقدان النقاط بعد تعادله أمام عجمان، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وخلال المباراة التي لعبت مع انطلاقة الجولة 23 لـ“دوري أدنوك للمحترفين“، أهدى الوحدة نظيره العين فرصة أكبر في خطف اللقب بعد تعادله 2/2 أمام عجمان، ليخرج رسميًا من سباق المنافسة على لقب الدوري الإماراتي.

ويحتاج العين بذلك للفوز غدا على الجزيرة واقتناص الـ3 نقاط ليتوج باللقب بصرف النظر عن نتائج باقي منافسيه.

افتتح ”أصحاب الأرض“ التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 62، بواسطة فراس بالعربي، من ركلة جزاء ارتكبت مع المدافع المتقدم عبدالله صالح، إثر عرقلة داخل منطقة الجزاء، وهو الهدف الثامن لفراس في الموسم، ليتخطى سجل أهدافه في الموسم الماضي، والذي اقتصر على 7 أهداف.

ورد الضيوف سريعاً بهدف التعادل، الذي سجله اللاعب فابيو مارتينيز، من كرة عرضية أرسلها تجاه جواو بيدرو، لتغالط الحارس علي الحوسني وتسكن الشباك في الدقيقة 76.

وعاد عجمان لتسجيل الأسبقية مجدداً بالهدف الثاني، من كرة حولها وليد أزارو أرضية من الجهة اليمنى، وصلت للبرازيلي لينادرو، الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 79.

وأهدر فراس بالعربي فرصة سانحة لحسم المباراة لمصلحة عجمان من كرة أمام المرمى، سددها فوق العارضة، ليعاقب الوحدة مضيفه على الفرصة الضائعة، بعدما أدرك إسماعيل مطر التعادل من تسديدة قوية في الدقيقة 93.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الوحدة وعجمان بثنائية لكل منهما..

تابع ملخص المباراة..#عجمان_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/9ytbR553AB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 10, 2022

بهذا التعادل رفع الوحدة رصيده إلى 46 نقطة ليخرج رسمياً من سباق المنافسة على اللقب، في ظل ابتعاده عن العين المتصدر بفارق 9 نقاط قبل ثلاث جولات على الختام، علماً بأن أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب لصالح العين.

ورفع ”صاحب الأرض“ رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع ”مؤقتاً“.

انتصار ثمين للعروبة على حساب ضيفه بني ياس

وفي المباراة الثانية، سطر العروبة انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه بني ياس، بنتيجة 2-1، في المجريات التي شهدها ستاد الفجيرة، في افتتاح مواجهات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني.

الفوز هو الثاني للعروبة في مسيرته بالمسابقة، وعزز من خلاله فرصه في البقاء، حيث رفع رصيده إلى 14 نقطة، لكنه ظل حبيس المركز 13 على لائحة ترتيب الدوري.

أما بني ياس فتجمد رصيده بعد هذه الخسارة عند 30 نقطة، ليستقر في المركز السادس بالترتيب العام.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: