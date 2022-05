وفاة السيراليوني محمد الأمين كونتي لاعب الوحدة الإماراتي السابق عن 45 عاما

توفي السيراليوني محمد الأمين كونتي، لاعب نادي الوحدة الإماراتي السابق عن 45 عاما، يوم الاثنين، بعد معاناة مع المرض.

ووفقا لما كشفته تقارير الصحف السيراليونية، فإن اللاعب توفي يوم الخميس الماضي في أحد مستشفيات كينيما الحكومية في سيراليون بعد صراع مع المرض.

وقام المعلق الرياضي عامر عبدالله المري بنعي اللاعب الراحل عبر حسابه على تويتر، قائلا ”خالص العزاء والمواساة بوفاة النجم السيراليوني محمد كونتي لاعب نادي الوحدة السابق وأحد أهم الأسماء التي قدمت كرة قدم راقية.. رحمه الله رحمة واسعة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللاعب أشهر إسلامه في فترة سابقة بفضل الله عليه“.

وكان كونتي أحد أفضل لاعبي سيراليون، وواحدا من أبرز المحترفين الأجانب الذين مروا في تاريخ الدوري الإماراتي لكرة القدم، وكان له الدور الأكبر في حصول الوحدة على أول لقب محلي في تاريخه، بجانب السنغالي البوري لاه، بعد فوز العنابي ببطولة الدوري في موسم 99/98، ثم أسهم معه أيضا في الفوز ببطولة كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخ الوحدة في الموسم التالي 2000/1999، وحقق البطولة الثالثة له مع الفريق بالتتويج بلقب الدوري موسم 2001/2000، خلال موسمه الثالث مع العنابي.

واعتنق كونتي الإسلام خلال فترة تواجده في الإمارات مع نادي الوحدة، وتحول اسمه من لامين كونتي إلى محمد كونتي.

How Did Lamin Conteh Die? Footballer Lamin Conteh Passed Away at 45 Death – Obituary https://t.co/PYpvotXGb8

— News_Bugz (@newzbugs2) May 8, 2022