بعد فوزه على الظفرة.. كم نقطة يحتاجها العين لحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين رسميًا؟

بات نادي العين على بعد مباراة واحدة من التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه بنتيجة 1/0 على مضيفه الظفرة، اليوم السبت، في الجولة الـ22 من المسابقة.

وسجل كايو كانيدو الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأسية مستغلا ركلة حرة ثابتة لعبها كريستيان جوانكا في الدقيقة 30.

ورفع العين رصيده إلى 55 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بـ10 نقاط عن الوحدة والجزيرة والشارقة ولعب كل منهم 22 مباراة.

ومع تبقي 4 مباريات على نهاية المسابقة فإن العين بحاجة إلى ثلاث نقاط لضمان التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين.

وسيلعب العين الجولة القادمة مع الجزيرة يوم الأربعاء 11 مايو، وفي الجولات الثلاث الأخيرة سيلعب مع النصر وعجمان والشارقة.

وكان آخر تتويج للعين بلقب الدوري المحلي في موسم 2017/2018، وكان هذا التتويج رقم 13 للفريق في المسابقة، علما أن الجزيرة نال لقب الموسم الماضي.

وكان العين قد نال لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية قبل أيام بفوزه بركلات الترجيح (5/4) على شباب الأهلي دبي، بعد التعادل 2/2.

وخلال 22 مباراة حقق العين الفوز 17 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مرة واحدة وكانت أمام الشارقة بنتيجة 0/1.