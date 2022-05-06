ترتيب دوري أدنوك: الجزيرة يكتسح عجمان بثلاثية ويرتقي للوصافة "مؤقتًا"

حقق الجزيرة فوزًا عريضًا على عجمان بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت، اليوم، على استاد محمد بن زايد، في الجولة الـ 22 لدوري أدنوك للمحترفين.

وتقدَّم الجزيرة في الدقيقة 17 عن طريق ديابي الذي استلم تمرير سحرية من علي مبخوت، وأودع الكرة داخل الشباك.

وجاء هذا الهدف ليؤكد تألق ديابي؛ الذي سجل 9 أهداف في الدوري، منها 7 على أرض فريقه، واشترك في نصف آخر 8 أهداف للجزيرة في الدوري (سجل 3 – صنع 1).

ونجح علي مبخوت بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعدما استقبل كرة ذكية من عبدالله رمضان خلف المدافعين.

واقتنص علي مبخوت الهدف الثالث، بعد تمريرة متقنة من محمد جمال خلف المدافعين، حولها بلمسة بقدمه داخل الشباك في الدقيقة 72.

شاهد الأهداف الثلاثة..

نهاية المباراة بفوز الجزيرة 3-0 على عجمان#الجزيرة_عجمان

#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/fAJRlgm2oQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 6, 2022

وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 45 نقطة بالمركز الثاني مؤقتًا، حيث يشارك الوجدة بنفس الرصيد، ولكن الأخير له مباراة أقل.

وبقي عجمان عند 28 نقطة بالمركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: