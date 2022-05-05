رياضة

ترتيب دوري أدنوك: تعادل بني ياس مع الإمارات.. والعروبة مع خورفكان (فيديو)
تاريخ النشر: 05 مايو 2022 16:15 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2022 16:45 GMT

ترتيب دوري أدنوك: تعادل بني ياس مع الإمارات.. والعروبة مع خورفكان (فيديو)

العين يتصدر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وفي رصيده 52 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم العين بـ7 نقاط عن الوحدة، ويحتل الجزيرة المركز الثالث وحصد 42 نقطة، وهو نفس رصيد الشارقة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعادل بني ياس مع مضيفه الإمارات بنتيجة 2/2، والعروبة مع خورفكان بنتيجة 1/1، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعلى ملعب نادي الإمارات، تقدم نيكولاس خيمينيز من ضربة جزاء لبني ياس في الدقيقة الخامسة، وتعادل علي مصطفى موسى للإمارات في الدقيقة 28 من ضربة رأس بعد ركلة ركنية لعبها فارس خليل.

وتقدم وليد الصبار للإمارات في الدقيقة 33 من تسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك أحمد أبو ناموس التعادل لبني ياس في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع التعادل رصيد بني ياس إلى 30 نقطة من 22 مباراة في المركز الخامس، وقد فاز 8 مرات وتعادل في 6 وخسر 8 مرات.

أما الإمارات فظل في المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط من 22 مباراة، وفاز مرتين فقط في حين تعادل 4 مرات وخسر في 16 مرة.

وفي مباراة ثانية، تقدم خورفكان في الدقيقة 21 بهدف من توقيع عبدالله إسماعيل الرفاعي من ضربة رأسية قوية، مستغلا ركلة ركنية لعبها دودو.

ومنح الحكم العروبة ضربة جزاء سجل منها جيانلوكا مونييز هدف التعادل في الدقيقة 33.

ورفع التعادل رصيد خورفكان إلى 22 نقطة من 22 مباراة في المركز الحادي عشر، وقد تعادل للمرة الرابعة، في حين فاز 6 مرات وخسر في 12.

أما العروبة فيحتل المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، ويملك 11 نقطة من 22 مباراة، وقد حقق فوزا وحيدا، وتعادل 8 مرات وخسر في 13 مرة.

وفي وقت لاحق يلعب الوصل مع النصر.

وغدا الجمعة يلعب الجزيرة حامل لقب الموسم الماضي مع عجمان، والوحدة مع الشارقة، أما يوم السبت فيلعب العين المتصدر مع الظفرة، وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء.

ويتصدر العين جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وفي رصيده 52 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم العين بـ7 نقاط عن الوحدة، ويحتل الجزيرة المركز الثالث وحصد 42 نقطة، وهو نفس رصيد الشارقة.

ونال الجزيرة لقب الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين متفوقا على بني ياس الذي احتل المركز الثاني، وكان هذا اللقب الثالث للجزيرة، في حين يملك العين 13 لقبا وهو أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري، لكن آخر ألقابه كان في موسم 2017/2018.
2022-05-22-5

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