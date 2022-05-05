ترتيب دوري أدنوك: تعادل بني ياس مع الإمارات.. والعروبة مع خورفكان (فيديو)

تعادل بني ياس مع مضيفه الإمارات بنتيجة 2/2، والعروبة مع خورفكان بنتيجة 1/1، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعلى ملعب نادي الإمارات، تقدم نيكولاس خيمينيز من ضربة جزاء لبني ياس في الدقيقة الخامسة، وتعادل علي مصطفى موسى للإمارات في الدقيقة 28 من ضربة رأس بعد ركلة ركنية لعبها فارس خليل.

بني ياس يتقدم بالهدف الأول عن طريق خيمينيز من علامة الجزاء.. "ضربة جزاء بني ياس صحيحة" مسلم أحمد – خبير تحكيمي#الإمارات_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 1#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/2g88eJxhuo — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2022

وتقدم وليد الصبار للإمارات في الدقيقة 33 من تسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك أحمد أبو ناموس التعادل لبني ياس في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع التعادل رصيد بني ياس إلى 30 نقطة من 22 مباراة في المركز الخامس، وقد فاز 8 مرات وتعادل في 6 وخسر 8 مرات.

أما الإمارات فظل في المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط من 22 مباراة، وفاز مرتين فقط في حين تعادل 4 مرات وخسر في 16 مرة.

وفي مباراة ثانية، تقدم خورفكان في الدقيقة 21 بهدف من توقيع عبدالله إسماعيل الرفاعي من ضربة رأسية قوية، مستغلا ركلة ركنية لعبها دودو.

ومنح الحكم العروبة ضربة جزاء سجل منها جيانلوكا مونييز هدف التعادل في الدقيقة 33.

أحمد أبوناموس يعادل النتيجة بهدف في مرمى الإمارات في الدقيقة 75#الإمارات_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 1#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/fZevu7Wcd3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2022

ورفع التعادل رصيد خورفكان إلى 22 نقطة من 22 مباراة في المركز الحادي عشر، وقد تعادل للمرة الرابعة، في حين فاز 6 مرات وخسر في 12.

أما العروبة فيحتل المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، ويملك 11 نقطة من 22 مباراة، وقد حقق فوزا وحيدا، وتعادل 8 مرات وخسر في 13 مرة.

برأسية عبد الله الرفاعي..

خورفكان يتقدم بالهدف الأول في مرمى العروبة في الدقيقة 21..#خورفكان_العروبة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/ymyjBxGSBL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2022

وفي وقت لاحق يلعب الوصل مع النصر.

وغدا الجمعة يلعب الجزيرة حامل لقب الموسم الماضي مع عجمان، والوحدة مع الشارقة، أما يوم السبت فيلعب العين المتصدر مع الظفرة، وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء.

العروبة يعود ويعادل النتيجة مع خورفكان بهدف من ركلة جزاء

#خورفكان_العروبة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/lfHJMT3iUe — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2022

ويتصدر العين جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وفي رصيده 52 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم العين بـ7 نقاط عن الوحدة، ويحتل الجزيرة المركز الثالث وحصد 42 نقطة، وهو نفس رصيد الشارقة.

ونال الجزيرة لقب الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين متفوقا على بني ياس الذي احتل المركز الثاني، وكان هذا اللقب الثالث للجزيرة، في حين يملك العين 13 لقبا وهو أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري، لكن آخر ألقابه كان في موسم 2017/2018.

