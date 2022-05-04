العين يتوج بكأس رابطة المحترفين الإماراتية بفوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح

توج العين بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم بعد فوزه على شباب الأهلي دبي 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في استاد محمد بن زايد، اليوم الأربعاء.

ووضع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا شباب الأهلي في المقدمة بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

لكن بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك كودجو لابا التعادل لمتصدر الدوري بضربة رأس قوية، وبنفس الطريقة أضاف كايو كانيدو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 75.

وأعاد كارتابيا شباب الأهلي للمباراة بتسديدة رائعة من ركلة حرة استقرت في مرمى ماجد ناصر قبل النهاية بتسع دقائق ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وعند اللجوء لركلات الترجيح أهدر عبدالعزيز هيكل الركلة الحاسمة لشباب الأهلي ليمنح العين، متصدر دوري المحترفين والساعي للثنائية المحلية، الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وفقد شباب الأهلي اللقب الذي حصده خمس مرات من قبل، آخرها الموسم الماضي.