رسميا: الفيفا يعلن موعد ومكان مباريات ملحق تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن قطر ستستضيف مباراتي الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، في يونيو (حزيران) المقبل، وهما الفائز من مباراة الإمارات ضد أستراليا أمام البيرو، وكوستاريكا مع نيوزلندا.

ويستضيف إستاد أحمد بن علي في الدوحة المباراتين يومي 13 و14 يونيو المقبل.

وتلتقي الإمارات ضد أستراليا في الدوحة يوم السابع من يونيو المقبل، ويلتقي الفائز منهما مع بيرو في 13 من نفس الشهر في الملحق المؤهل للمونديال.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة، لمواجهة فرنسا والدنمارك وتونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

وفي 14 يونيو المقبل تلتقي كوستاريكا مع نيوزلندا في الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم، حيث سيصعد الفائز لمواجهة ألمانيا وإسبانيا واليابان في المجموعة الخامسة.

وبالإضافة إلى الملحقين الدوليين، تبقى بطاقة عالقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بين الفائز في مباراة ويلز واسكتلندا/أوكرانيا في 1 و5 يونيو.

وكان استاد أحمد بن علي الذي يتميز بتكنولوجيا التبريد قد افتتح في 18 ديسمبر 2020 بمناسبة نهائي كأس الأمير، واستضاف أخيرا أربع مواجهات من كأس العرب 2021، فضلا عن استضافته المستمرة لنادي الريان القطري.

وستقام 6 مباريات من دور مجموعات في كأس العالم على استاد أحمد بن علي، بالإضافة إلى إحدى مباريات دور الـ16، في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 نوفمبر المقبل.