الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العين ضد شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الرابطة

يستضيف ملعب ”محمد بن زايد“ في نادي الجزيرة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين العين وشباب الأهلي دبي، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي .

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين وشباب الأهلي دبي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا مع نهاية عقوبة نادي العين بمنع جماهيره من لجنة الانضباط بجانب جماهيرية نادي شباب الأهلي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.

يوم النهائي! 🏆 الزعـيـم 🟣 يواجه شباب الأهلي 🔴 استاد محمد بن زايد 🏟 الساعة 07:30 مساءً ⏰#نادي_العين #للذهب_يازعماء pic.twitter.com/O4mFr94dx5 — نادي العين (@alainfcae) May 4, 2022

مشوار الفريقين

تأهل العين إلى اللقاء النهائي بعد تخطيه عقبة الإمارات في دور الستة عشر بنتيجة 2-0 ذهابًا، وخسر بنتيجة 0-1 في الإياب.

وأقصى العين منافسه الوصل في دور الثمانية بالتعادل بنتيجة 3-3 على ملعبه ذهابًا والفوز خارج ملعبه إيابًا بنتيجة 4-3.

وتخطى العين عقبة الجزيرة في دور الأربعة بعد تعادله خارج ملعبه بنتيجة 1-1، والتعادل في ملعبه دون أهداف ليتأهل بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض.

واستهل شباب الأهلي دبي حامل اللقب مشواره في البطولة بإقصاء عجمان من ربع النهائي بالفوز بنتيجة 2-1 وبنتيجة 1-0 ثم تخطى عقبة الوحدة في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 1-0 و3-1.

وفاز العين في آخر لقاء جمعه بفريق شباب الأهلي دبي بنتيجة 1-0، يوم السبت الماضي، ببطولة الدوري.

ويعد شباب الأهلي دبي الأكثر تتويجًا بلقب كأس الرابطة برصيد 5 مرات وآخرها في الموسم الماضي، كما حصل العين على اللقب مرة وحيدة موسم 2008 – 2009.

أسلحة العين

يبحث العين عن تحقيق لقب كأس الرابطة الغائب منذ فترة طويلة تصل إلى 13 عامًا كاملة.

وقال المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن كل تركيزه ينصب على مواجهة نهائي كأس الرابطة والتي تبقى مختلفة تمامًا ولها حسابات خاصة بالمقارنة بمباراة الفريقين ببطولة الدوري.

وأشار ريبروف إلى أن اللعب كل 3 أيام أمر صعب، ولكن يجب على الجميع التعامل معه، موضحًا أن فريقه يسعى لإنهاء الموسم بالثنائية سواء لقب الدوري أو كأس الرابطة.

وتبدو صفوف العين مكتملة بعودة الثنائي إيريك جورجينس، ورافائيل بيريرا، مرة أخرى للتدريبات.

ويعتمد العين على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه رباعي خط الدفاع: كوامي أوتون، ودانيلو أربوليدا، وبندر الأحبابي، وسعيد جمعة.

ويقود خط الوسط أحمد برمان، وبجواره محمد عباس، وأمامهما: كريستيان جوانكا، ويمينًا كايو كانيدو، ويسارًا سفيان رحيمي، وفي الهجوم لابا كودجو.

الطريق للنهائي 🎬 لكل بداية نهاية 👈🏻🏆#شباب_الاهلي pic.twitter.com/YIVYNf3BBe — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) May 1, 2022

أوراق شباب الأهلي

يتطلع شباب الأهلي دبي للحفاظ على لقب كأس الرابطة وهو الأخير للفريق هذا الموسم محليًا بعد تبخر آماله في التتويج بلقب الدوري كما ودع كأس رئيس الدولة على يد الشارقة في ربع النهائي.

وقال مهدي علي، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، في المؤتمر الصحفي، إن فريقه يسعى للتتويج باللقب مؤكدًا أن طابع المباريات النهائية لا يتغير فالفريق صاحب التركيز الأكبر سيكون صاحب الفوز.

وأشار إلى أن المباراة تجمع بين فريقين كبيرين أحدهما يتصدر الدوري ويقدم موسمًا مميزًا والثاني يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، مؤكدًا أن كل فريق يعرف الآخر جيدًا.

ويغيب عن الفريق ماجد حسن لاعب خط الوسط كما تحيط الشكوك بجاهزية اللاعب كارتابيا.

ومن المرجح أن يعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر، وأمامه رباعي خط الدفاع: عبد العزيز هيكل، ومحمد مرزوق، ومحمد جابر، ويوسف جابر.

ويقود خط الوسط عبد الله النقبي، وبجواره مهدي قائدي، وأحمد نور الله، مع ثلاثي الهجوم: محمد جمعة، وحارب عبد الله أو عمر عبد الرحمن ”عموري“ وتوماس أولسن.

وقال طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي، لـ“إرم نيوز“، إن مباريات النهائي لها أجواء خاصة ستفرض نفسها على مواجهة العين وشباب الأهلي.

وأوضح أن نتيجة مباراة الدوري لن يكون لها تأثير على الفريقين، خاصة أن لقاءات الكؤوس تختلف فالفائز سيتوج باللقب، مؤكدًا أن الدوافع موجودة لدى الفريقين.

وأشار إلى أن شباب الأهلي لديه عدة عناصر تملك الخبرات ومدرب قدير يعلم خبايا الكرة الإماراتية بقيمة مهدي علي، كما أن العين يقدم موسمًا رائعًا ولديه مجموعة من النجوم الذين أعادوا بريق الزعيم.