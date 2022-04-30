رياضة

ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. العين يسقط شباب الأهلي ويواصل الابتعاد بالصدارة
تاريخ النشر: 30 أبريل 2022 20:03 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2022 20:50 GMT

ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. العين يسقط شباب الأهلي ويواصل الابتعاد بالصدارة

حقق نادي العين فوزا ثمينا على حساب نظيره شباب الأهلي دبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين. سجل هدف

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي العين فوزا ثمينا على حساب نظيره شباب الأهلي دبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين.

سجل هدف العين لابا كودجو في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعد انطلاقة رائعة وسط مدافعي شباب الأهلي والتصويب بقوة في المرمى.

لكن لابا نال بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع للاعتداء بضربة مرفق على المدافع يوسف جابر.

بهذه النتيجة، واصل العين الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 52 نقطة، في حين جاء شباب الأهلي في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وستكون هناك مواجهة أخرى بين الفريقين الأربعاء المقبل، على كأس المحترفين.

وفي مباراة أخرى، حقق الشارقة فوزا كبيرا على العروبة، بنتيجة (5-0).

سجل أهداف الشارقة، أليكس مويلير، وبيرنارد، وكايو لوكاس (هدفين)، وسالم صالح، في الدقائق، 26 و33 و42 و75.

بهذه النتيجة، وصل الشارقة للنقطة 42 في المركز الرابع، في حين توقف رصيد العروبة عند 10 نقاط محتلا المركز الـ13.

وأهدر الجزيرة فرصة للاقتراب من المركز الثاني بتعادله 1-1 مع بني ياس بعد أن سجل نجمه علي مبخوت هدفا في مرماه بالخطأ ليلغي تقدم حامل اللقب مبكرا عبر أحمد ربيع.

ويملك الجزيرة 42 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الوحدة وعشر نقاط عن العين.

وكانت الجولة 21 قد شهدت، يومي السبت والأحد الماضيين، فوز الوصل على الإمارات (3-0)، وعجمان على خورفكان (4-2).

وكذلك فوز الوحدة على الظفرة (3-2)، وتعادل اتحاد كلباء مع النصر (2-2).

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