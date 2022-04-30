الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العين وشباب الأهلي دبي في دوري أدنوك للمحترفين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإماراتية إلى ملعب (هزاع بن زايد) لمتابعة لقاء الكلاسيكو بين العين وشباب الأهلي دبي في قمة مباريات الجولة الـ 21 من عمر دوري أدنوك.

وتستكمل مساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ 21 بمواجهة العين وشباب الأهلي دبي وأيضا لقاء الشارقة والعروبة كما يلعب بني ياس مع ضيفه الجزيرة.

وشهدت الجولة تعادل اتحاد كلباء مع النصر بنتيجة 2-2 وفوز الوحدة على الظفرة بنتيجة 3-2 كما فاز الوصل على الإمارات بنتيجة 3-0 وفاز عجمان على خورفكان بنتيجة 4-2.

وترصد شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين وشباب الأهلي دبي في دوري أدنوك:

العين X شباب الأهلي

تعرف على أبرز أرقام الفريقين قبل مباراة اليوم 📊#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/gRA8t3h3bG — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) April 30, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (هزاع بن زايد) الساعة 22:00 اليوم السبت بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي.

ترتيب الفريقين

يتصدر العين ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعدما حقق 15 فوزا و4 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.

ويقود العين مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، وسجل الفريق بالدوري 44 هدفا واستقبل 16 هدفا وهو صاحب أقوى دفاع وهجوم بالدوري.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الخامس برصيد 30 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات و6 تعادلات و6 هزائم.

اليوم.. 3 مباريات قوية في ختام الجولة 21 من #دوري_أدنوك_للمحترفين 🔥 ما هي توقعاتكم ؟ 🤔#دوري_الجماهير#شجع_بروح_رياضية pic.twitter.com/SW9Z3UUdOH — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) April 30, 2022

ويقود شباب الأهلي دبي مدربه مهدي علي، وسجل الفريق 24 هدفا واستقبل مثلها.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري التوغولي لابا كودجو مهاجم العين برصيد 21 هدفا بينما يعد هداف شباب الأهلي دبي اللاعب مهدي قائدي برصيد 4 أهداف.

وتعادل الفريقان في لقاء الدور الأول للدوري يوم 29 أكتوبر الماضي بنتيجة 1-1.

أسلحة العين

يسعى العين لفوز جديد يعزز صدارة الترتيب ويقطع خطوة به نحو التتويج بلقب الدوري على حساب شباب الأهلي دبي في مواجهة جماهيرية على صفيح ساخن.

وقال سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق العين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه استعد خلال فترة التوقف بخوض 3 مباريات ودية من أجل تجهيز لاعبيه.

المباراة المرتقبة ⚡️ الزعـيـم يستضيف شباب الأهلي غداً 🏟#نادي_العين pic.twitter.com/uQxjxrcK1F — نادي العين (@alainfcae) April 29, 2022

وأكد أن المواجهة ليست سهلة ولكن العين سيقاتل من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره وتعزيز صدارة ترتيب الدوري.

ومن المرجح أن يعتمد العين على طريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه كوامي أتون ودانيلو أربوليدا وبندر الأحبابي ورافائيل أنتونيو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط يحيى نادر وبجواره محمد عباس وأمامهما كريستيان جوانكا وعلى الأطراف كايو كانيدو وسفيان رحيمي، مع المهاجم لابا كودجو.

أوراق شباب الأهلي

يخوض شباب الأهلي دبي المواجهة باحثا عن تحقيق الفوز على حساب العين وتحسين موقفه في ترتيب الدوري رغم ابتعاده بعض الشيء عن المنافسة.

ويعود شباب الأهلي من دوري أبطال آسيا حاملا تذكرة التأهل إلى ثمن النهائي وهو ما يلقي بظلاله على الجاهزية البدنية للاعبي الفريق بعد خوض 6 مباريات في غضون 24 يوما.

حديث لاعبنا محمد جابر، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة شباب الأهلي والعين، في الجولة 21 لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، والتي تجمع الفريقين باستاد هزاع بن زايد، في العاشرة من مساء بعد غد السبت 30 أبريل 2022.#شباب_الأهلي#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/kmO4SNuf8t — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 28, 2022

وقال مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه في أتم الجاهزية خاصة أن اللاعبين كلهم رهن إشارته بشأن المشاركة في اللقاء.

وأوضح أن فريقه سيواجه العين مجددا في نهائي كأس الرابطة مؤكدا أنه يدرس إراحة بعض اللاعبين لإشراكهم في اللقاء النهائي.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالعزيز هيكل ومحمد جابر وعبدالعزيز صنقور وسالمين خميس.

ويقود خط الوسط عبدالله النقبي وبجواره أحمد نورالله وعيد خميس، مع ثلاثي الهجوم غوستافو ومحمد جمعة وتوماس أولسن.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون قوية بين فريقين كبيرين ولهما جماهيرية ولكن حسابات الدوري تجعل العين صاحب الدوافع الأقوى.

وأوضح أن شباب الأهلي دبي سيكون تركيزه أكبر على مباراة العين في نهائي كأس الرابطة خاصة أنه بعيد بعض الشيء عن حسابات التأهل.

وأكد أنه يتمنى مشاركة عمر عبدالرحمن ”عموري“ نجم شباب الأهلي دبي لأنه لاعب موهوب وعودته ستكون مكسباً لمنتخب الإمارات.