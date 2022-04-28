العين الإماراتي قد يكون الوجهة المقبلة لجيمس رودريغيز

أشارت تقارير صحفية إلى أن الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب وسط الريان القطري عازم على الرحيل، وقد تكون وجهته المقبلة العين الإماراتي، عكس ما تردد عن رغبته في العودة للعب في أوروبا.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ربطته باللعب في غلطة سراي التركي، وكذلك النصر السعودي الذي قدم له عرضا مغريا للانتقال له الموسم المقبل.

لكن موقع TNT، الذي يصدر في عدة نسخ في دول أمريكا الجنوبية، أشار إلى أن العين قد يكون الخطوة المقبلة للاعب ريال مدريد وبنفيكا السابق.

وأشارت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أيضا إلى أنه حدث تواصل بين رودريغيز البالغ عمره 30 عاما ورجل أعمال مهم من الإمارات العربية المتحدة؛ للضغط عليه من أجل التعاقد مع العين.

ومن الواضح أن رودريغيز ليس سعيدًا في قطر، ويريد تغيير المشهد والعودة إلى أوروبا. ولم يلعب الدولي مع كولومبيا منذ الخامس من مارس/آذار الماضي، وخاض 14 مباراة فقط هذا الموسم مع الريان، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.

وانضم رودريغيز للريان في 2020، لكن في الوقت ذاته أشارت مصادر صحفية تركية إلى أن غلطة سراي أو فناربخشة من بين الوجهات المحتملة له.

وسبق لرودريغيز، هداف كأس العالم 2014 في البرازيل، اللعب لأندية بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وإيفرتون الإنجليزي، ودخل اهتمامات عدة أندية أوروبية في تركيا والبرتغال وأيضا فريق بانفيلد الأرجنتيني.

ويعتبر راتبه الكبير البالغ 12 مليون يورو سنويا العائق الكبير أمام عودته للعب في أوروبا، لكنه لا يمانع في تخفيض راتبه من أجل العودة للعب في أوروبا.

وتأهل الريان إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على الهلال السعودي حامل اللقب بهدفين نظيفين، في الجولة الاخيرة من المجموعة الأولى لدور المجموعات الليلة الماضية.

وضرب الريان موعدا مع منافسه المحلي الدحيل في دور الستة عشر الذي لم يتم تحديد موعده بعد، لكن بلا شك سيكون بدون جيمس رودريغيز الذي يرغب في الرحيل قبل بداية الموسم الجديد.