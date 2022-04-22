ترتيب دوري أدنوك: الوحدة يصعق الظفرة في اللحظات الأخيرة وينفرد بالمركز الثاني

خطف الوحدة فوزًا ثمينًا، أمام ضيفه الظفرة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم، على استاد آل نهيان، في انطلاقة الجولة الـ 21 لدوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت أفضلية البداية للضيوف، وصنع وليد عمبر فرصة الهدف الأول للظفرة من كرة توغل بها على الجهة اليمنى، وأرسل تمريرة وصلت إلى جويلهرم أوجوستو، حولها بتسديدة مباشرة سجل بواسطتها الهدف الأول في الدقيقة 19.

وعاد الوحدة إلى المباراة سريعًا، برأسية خليل إبراهيم في الدقيقة 26، والذي نجح بترجمة كرة أرسلها إسماعيل مطر خلف الدفاع.

وأضاف أدريان سيلفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض سريعًا، من رأسية ثانية، مترجمًا عرضية فابيو مارتينيز من الجهة اليسرى في الدقيقة 37.

وأدرك الظفرة التعادل مع بداية الشوط الثاني، بواسطة محمد الجنيبي، من كرة طولية لعبت خلف الدفاع، توغل بها الجنيبي داخل المنطقة، قبل أن يسكن الكرة في الشباك لحظة خروج الحارس محمد الشامسي في الدقيقة 58.

وخطف المدافع روبين فيلب نقاط المباراة الثلاث للوحدة، بتسجيله هدف فريقه الثالث، في الدقيقة 94، من تسديدة من مسافة بعيدة، وهو الفوز الـ15 للوحدة كأكثر الفرق فوزًا على الظفرة في الدوري.

ورفع الوحدة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، مقابل 18 نقطة للظفرة، الذي بقي في مركزه الثاني عشر.

نهاية المباراة بفوز الوحدة على الظفرة 3-2 في المباراة الأخرى تعادل النصر واتحاد كلباء 2-2 شاهد ملخص الأهداف#دوري_ادنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/0hSJ9mjBj0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 22, 2022

وتقاسم اتحاد كلباء وضيفه النصر نقطتي التعادل، بنتيجة 2-2، في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين، في افتتاح الجولة الـ 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

واتحاد كلباء رفع رصيده بهذا التعادل إلى 24 نقطة في المركز العاشر على لائحة الترتيب، أما النصر فرفع رصيده إلى 26 نقطة ليستقر في المركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: