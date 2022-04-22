رياضة

دوري أبطال آسيا.. القوة الجوية يصعق الجزيرة بهدف قاتل في الثواني الأخيرة
تاريخ النشر: 22 أبريل 2022 19:29 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2022 20:20 GMT

دوري أبطال آسيا.. القوة الجوية يصعق الجزيرة بهدف قاتل في الثواني الأخيرة

حقق نادي القوة الجوية العراقي انتصارًا ثمينًا بعدما تغلب على الجزيرة الإماراتي 3-2، يوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من

+A -A

حقق نادي القوة الجوية العراقي انتصارًا ثمينًا بعدما تغلب على الجزيرة الإماراتي 3-2، يوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.

وانطلق الفريق العراقي بقوة وتقدم مبكرًا عبر إبراهيم بايش بالدقيقة السادسة ثم ضاعف علاء عباس النتيجة بعد مرور ساعة.

وانتفض الفريق الإماراتي ليدرك التعادل بعد هدفين متتاليين من عبد الله رمضان وعمر تراوري.

لكن شريف عبد الكاظم انتزع الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحبط الجزيرة.

وعزز نادي القوة الجوية فرصه في التأهل لأدوار خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات في المركز الثاني بالمجموعة الثانية مقابل 4 نقاط للجزيرة ومومباي سيتي بالمركزين الثالث والرابع.

ويتصدر الشباب السعودي المجموعة بعشر نقاط قبل مواجهة مومباي سيتي في وقت لاحق اليوم.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة، يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الجزيرة مع الشباب، ومومباي سيتي مع القوة الجوية.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play