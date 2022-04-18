رياضة

بني ياس يمدد عقد جاستون سواريز حتى 2024
تاريخ النشر: 18 أبريل 2022 20:21 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2022 21:30 GMT

بني ياس يمدد عقد جاستون سواريز حتى 2024

سواريز سجل هدفين مع بني ياس في الدوري المحلي هذا الموسم.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

أعلن بني ياس المنافس في دوري أدنوك للمحترفين، الاثنين، تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني جاستون سواريز حتى 2024.

وقال النادي، صاحب المركز السادس في ترتيب الدوري قبل ست جولات على النهاية، عبر موقعه على الإنترنت: ”تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم تمديد عقد لاعب خط الوسط جاستون سواريز حتى عام 2024“.

وأضاف: ”سيبقى اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 29 عاما مع الفريق الأول لمدة عامين مقبلين“.

وتابع النادي: ”جاء تجديد عقد اللاعب بعد تألقه اللافت خلال الموسمين الحالي والماضي، حيث ساهم في الكثير من الأهداف، بالإضافة إلى دوره الفعال والمميز في جميع المباريات“.

وسجل سواريز هدفين مع بني ياس في الدوري المحلي هذا الموسم.

ويحتل بني ياس المركز السادس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 28 نقطة من 20 مباراة.

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