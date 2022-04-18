بني ياس يمدد عقد جاستون سواريز حتى 2024

أعلن بني ياس المنافس في دوري أدنوك للمحترفين، الاثنين، تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني جاستون سواريز حتى 2024.

وقال النادي، صاحب المركز السادس في ترتيب الدوري قبل ست جولات على النهاية، عبر موقعه على الإنترنت: ”تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم تمديد عقد لاعب خط الوسط جاستون سواريز حتى عام 2024“.

وأضاف: ”سيبقى اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 29 عاما مع الفريق الأول لمدة عامين مقبلين“.

وتابع النادي: ”جاء تجديد عقد اللاعب بعد تألقه اللافت خلال الموسمين الحالي والماضي، حيث ساهم في الكثير من الأهداف، بالإضافة إلى دوره الفعال والمميز في جميع المباريات“.

نجم الفريق الأول غاستون سواريز

يجدد عقده مع #السماوي حتى 2024 "تونغا" 🇦🇷 💙#FCBaniyas pic.twitter.com/OVnpzjOs67 — نادي بني ياس (@BaniyasClub) April 18, 2022

وسجل سواريز هدفين مع بني ياس في الدوري المحلي هذا الموسم.

ويحتل بني ياس المركز السادس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 28 نقطة من 20 مباراة.