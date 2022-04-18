الجزيرة يتعادل مع مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

تعادل نادي الجزيرة الإماراتي مع مومباي سيتي الهندي، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وعلى إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض فشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة.

وكان الجزيرة قد فاز على مومباي سيتي 1/0 يوم الخميس في الجولة الثالثة سجله علي مبخوت.

ورفع التعادل رصيد كل من الجزيرة ومومباي سيتي إلى 4 نقاط وهو نفس رصيد القوة الجوية العراقي.

ويتصدر نادي الشباب السعودي جدول ترتيب المجموعة الثانية ويملك 7 نقاط ويلعب في وقت لاحق مع القوة الجوية.