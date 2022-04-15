دوري أبطال آسيا: الشارقة يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل أمام الريان

تعادل نادي الشارقة الإماراتي مع الريان القطري 1-1، اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.

وتقدم الشارقة في الشوط الأول عبر هدف بيرنارد بالدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم ”الملك“ بهدف نظيف.

وأدرك الريان التعادل عن طريق ستيفان نزونزي في الدقيقة (65).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، الجمعة، أيضًا الهلال السعودي مع استقلول الطاجيكي على استاد الأمير فيصل بن فهد.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط من 3 مباريات لكل من الشارقة والريان، في حين ما زال رصيد الاستقلال خاليًا من النقاط.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الريان مع الشارقة، والاستقلال مع الهلال.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.