رياضة

تعديل مواعيد الجولات الخمس الأخيرة في دوري أدنوك ونهائي كأس رئيس الدولة
تاريخ النشر: 15 أبريل 2022 12:55 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2022 14:20 GMT

تعديل مواعيد الجولات الخمس الأخيرة في دوري أدنوك ونهائي كأس رئيس الدولة

العين يتصدر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 49 نقطة من 20 نقطة مقابل 42 نقطة للوحدة ثم 41 نقطة للجزيرة و39 نقطة للشارقة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تغيير موعد المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة للموسم الحالي 2021/2022 بين الوحدة والشارقة.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان عبر ”تويتر“: ”قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تعديل موعد إقامة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لتقام يوم الجمعة 27 مايو في إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين بدلا من الموعد السابق 11 مايو.

وحسب الاتحاد الإماراتي فإن اختيار الموعد الجديد للمباراة النهائية جاء دعما للمنتخب الأول وتوفير فترة زمنية مناسبة لإعداده بالصورة المطلوبة قبل مواجهة أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الإمارات مع أستراليا في الملحق الآسيوي يوم 7 يونيو المقبل على أن يلعب المتأهل من هذه المواجهة مع منتخب بيرو خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.

وقررت رابطة دوري المحترفين الإماراتية تغيير مواعيد الجولات الخمس الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، بناء على طلب رودولفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب الأول.

ومن المقرر أن تلعب الجولة الـ21 في موعدها المعلن مسبقا أيام 22 و23 و30 أبريل، بينما ستلعب الجولة الـ22 أيام 5 و6 و7 مايو.

وتقام الجولة الـ23 يومي 10 و11 مايو، والجولة الـ24 يوم 15 مايو، والجولة الـ25 يوم 19 مايو، على أن تقام الجولة الـخيرة يوم 23 مايو.

ويتصدر العين جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 49 نقطة من 20 نقطة مقابل 42 نقطة للوحدة ثم 41 نقطة للجزيرة و39 نقطة للشارقة.

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