تعديل مواعيد الجولات الخمس الأخيرة في دوري أدنوك ونهائي كأس رئيس الدولة

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تغيير موعد المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة للموسم الحالي 2021/2022 بين الوحدة والشارقة.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان عبر ”تويتر“: ”قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تعديل موعد إقامة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لتقام يوم الجمعة 27 مايو في إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين بدلا من الموعد السابق 11 مايو.

دعماً لإعداد مناسب للأبيض في الملحق الآسيوي .. نهائي كأس رئيس الدولة في 27 مايو المقبل في استاد هزاع بن زايد ..#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/gOQS8I1Lc4 — UAEFA (@uaefa_ae) April 15, 2022

وحسب الاتحاد الإماراتي فإن اختيار الموعد الجديد للمباراة النهائية جاء دعما للمنتخب الأول وتوفير فترة زمنية مناسبة لإعداده بالصورة المطلوبة قبل مواجهة أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الإمارات مع أستراليا في الملحق الآسيوي يوم 7 يونيو المقبل على أن يلعب المتأهل من هذه المواجهة مع منتخب بيرو خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.

بطلب من "مدرب المنتخب"..

📝| تعديلات في مواعيد الجولات الأخيرة في "دوري أدنوك للمحترفين" للتفاصيل: https://t.co/TUEEdCfcD3 #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/HKZlnH8KIZ — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) April 15, 2022

وقررت رابطة دوري المحترفين الإماراتية تغيير مواعيد الجولات الخمس الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، بناء على طلب رودولفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب الأول.

ومن المقرر أن تلعب الجولة الـ21 في موعدها المعلن مسبقا أيام 22 و23 و30 أبريل، بينما ستلعب الجولة الـ22 أيام 5 و6 و7 مايو.

وتقام الجولة الـ23 يومي 10 و11 مايو، والجولة الـ24 يوم 15 مايو، والجولة الـ25 يوم 19 مايو، على أن تقام الجولة الـخيرة يوم 23 مايو.

ويتصدر العين جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 49 نقطة من 20 نقطة مقابل 42 نقطة للوحدة ثم 41 نقطة للجزيرة و39 نقطة للشارقة.