رياضة

الوقت الضائع ينقذ شباب الأهلي أمام الغرافة بدوري أبطال آسيا
تاريخ النشر: 14 أبريل 2022 22:27 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2022 23:05 GMT

الوقت الضائع ينقذ شباب الأهلي أمام الغرافة بدوري أبطال آسيا

تعادل نادي الغرافة القطري مع شباب الأهلي دبي الإماراتي 1-1، يوم الخميس، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعادل نادي الغرافة القطري مع شباب الأهلي دبي الإماراتي 1-1، يوم الخميس، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

تقدم الغرافة في الشوط الأول عبر هدف سفيان هني (44)، قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق فيدريكو كارتابيا (90+2).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الخميس أيضاً، فوز فولاد خوزستان الإيراني على آهال التركماني 1-0 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة:

 

حافظ الغرافة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام فولاد خوزستان، مقابل 3 نقاط لشباب الأهلي ونقطة لآهال.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الغرافة، وآهال مع فولاد.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.

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