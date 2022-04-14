الوقت الضائع ينقذ شباب الأهلي أمام الغرافة بدوري أبطال آسيا

تعادل نادي الغرافة القطري مع شباب الأهلي دبي الإماراتي 1-1، يوم الخميس، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

تقدم الغرافة في الشوط الأول عبر هدف سفيان هني (44)، قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق فيدريكو كارتابيا (90+2).

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الغرافة يتقدم 1-0 على شباب الأهلي دبي عن طريق سفيان هاني #دوري_ابطال_اسيا #الغرافة_شباب_الأهلي pic.twitter.com/N05RM2xHMA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2022

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الخميس أيضاً، فوز فولاد خوزستان الإيراني على آهال التركماني 1-0 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة:

حافظ الغرافة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام فولاد خوزستان، مقابل 3 نقاط لشباب الأهلي ونقطة لآهال.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الغرافة، وآهال مع فولاد.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.