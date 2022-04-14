التعاون السعودي يسحق سيباهان الإيراني ويتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا

تفوق نادي التعاون السعودي على سيباهان الإيراني 3-0، يوم الخميس، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.

وضع نواف الصبحي التعاون في المقدمة من ضربة رأس بعد ركلة حرة قبل نهاية الشوط الأول.

وضاعف زي لويس النتيجة بمهارة فردية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ثم أضاف يزيد البكر الهدف الثالث قبل 13 دقيقة من النهاية.

وأكمل سيباهان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب عزة الله بورقاز في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

🇸🇦 التعاون 2⃣ – 0⃣ سباهان أصفهان 🇮🇷 🔥 بداية نارية 🔥

زي لويس يضاعف النتيجة للتعاون السعودي 🇸🇦#دوري_ابطال_اسيا #التعاون_سباهان pic.twitter.com/SrCQsSY0hj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2022

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الخميس، أيضاً فوز الدحيل القطري على باختاكور الأوزبكي 3-2 على نفس الملعب.

سجل ثلاثية الدحيل المهاجم البرازيلي ادميلسون جونيور في الدقائق 66، 71، 84، بينما وقع على هدفي باختاكور كل من المونتينيغري أوليفر سركيس، ولاعب الوسط ساردور سابيرخوجاييف في الدقيقتين 44 و69.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة:

تصدر التعاون ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل، مقابل 3 لكل من باختاكور وسيباهان.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، يوم الخميس، حيث يلتقي باختاكور مع الدحيل، وسيباهان مع التعاون.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.