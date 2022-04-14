دوري أبطال آسيا.. الجزيرة يتعافى ويهزم مومباي سيتي بهدف علي مبخوت

سجل علي مبخوت هدفا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ليقود الجزيرة الإماراتي للفوز 1-صفر على مومباي سيتي الهندي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، اليوم الخميس.

وتعافى الجزيرة بعد هزيمتين متتاليتين في مستهل جولات المجموعة الثانية، ويملك الآن ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، متساويا مع مومباي سيتي والقوة الجوية العراقي.

هدف علي مبخوت في شباك مومباي سيتي الهندي.#دوري_ابطال_اسيا #الجزيره_مومباي pic.twitter.com/VVRIXgIUO2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2022

ويتصدر الشباب السعودي المجموعة بست نقاط قبل مواجهة القوة الجوية اليوم.

ويتأهل إلى دور 16 لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات، بجانب أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.