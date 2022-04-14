رياضة

دوري أبطال آسيا.. الجزيرة يتعافى ويهزم مومباي سيتي بهدف علي مبخوت
تاريخ النشر: 14 أبريل 2022 20:58 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2022 21:20 GMT

دوري أبطال آسيا.. الجزيرة يتعافى ويهزم مومباي سيتي بهدف علي مبخوت

سجل علي مبخوت هدفا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ليقود الجزيرة الإماراتي للفوز 1-صفر على مومباي سيتي الهندي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، اليوم

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سجل علي مبخوت هدفا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ليقود الجزيرة الإماراتي للفوز 1-صفر على مومباي سيتي الهندي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، اليوم الخميس.

وتعافى الجزيرة بعد هزيمتين متتاليتين في مستهل جولات المجموعة الثانية، ويملك الآن ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، متساويا مع مومباي سيتي والقوة الجوية العراقي.

ويتصدر الشباب السعودي المجموعة بست نقاط قبل مواجهة القوة الجوية اليوم.

ويتأهل إلى دور 16 لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات، بجانب أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.

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