المدرب البرازيلي جورفان فييرا ينفي وفاته

نفى البرتغالي جورفان فييرا مدرب منتخب العراق الأسبق، ونادي الزمالك المصري ما تردد عن وفاته.

وأذاعت شبكة ”بي إن سبورتس“ أن المدرب البرازيلي توفي عن عمر يناهز 68 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وخرج فييرا عن صمته ونشر فيديو عبر خاصية ”ستوري“ بحسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“ قال فيه: ”سلام عليمن .. أنا بخير لكل أصدقائي أنا على قي الحساة الحمد لله وأشاهد المباريات من منزلي“.

جورفان فييرا عبر ستوري إنستجرام "أنا بخير الحمد لله" 📱 via: IG/ coachjorvanvieira pic.twitter.com/aUyPt5Dfvh — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 8, 2022

من هو جورفان فييرا؟

جورفان فييرا من مواليد البرازيل يوم في 24 من شهر مايو عام 1953، ويحمل جنسية برتغالية وبرازيلية ومغربية وعراقية.

برز اسم جورفان فييرا عندما قاد منتخب العراق لإنجاز تاريخي بالفوز بلقب كأس الأمم الآسيوية عام 2007.

ودرب فييرا ثلاثة أندية داخل مصر، أولها الإسماعيلي ودربه في ولايتين أولها في 2001 وآخرها في 2018.

ثم قاد نادي الزمالك خلال موسم 2012 و2013 ولكن تم إلغاء الدوري بعد ثورة 30 يونيو.

ودرب المدرب البرتغالي فريق سموحة السكندري في 2016.

كما درب جورفان فييرا أندية الوحدات والنجم الساحلي التونسي ومنتخب قطر وعمان تحت 20 سنة وفريق الجيش الملكي والوداد والاتحاد الرياضي واتحاد طنجة ومساعد مدرب منتخب المغرب.

فييرا كمدرب خاض 87 مباراة، وحقق 38 فوزاً، وتعادل في 21 مباراة، وخسر في 28 مباراة.