شباب الأهلي يفتتح مبارياته بدوري أبطال آسيا بالتعادل أمام آهال التركماني

تعثر نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في أولى مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وتعادل مع آهال التركماني 1-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تقدم آهال عبر هدف عبدي باشيموف في الدقيقة 75.

ولم تدم فرحة الفريق التركماني طويلا حتى أدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق عزيزجون غانييف بعده بدقيقتين، وتحديدًا في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

هدف| أهال تركمنستان يتقدم 1-0 على شباب الأهلي دبي د75 .. #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/2BtgP9Xamp — قنوات الكاس (@alkasschannel) April 7, 2022

هدف| شباب الأهلي دبي يتعادل 1-1 مع أهال تركمنستان من ركلة جزاء .. #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/mbEET6yEtK — قنوات الكاس (@alkasschannel) April 7, 2022

الغرافة يستهل مشواره بالتعادل

وفي مباراة أخرى، استهل الغرافة القطري مسيرته في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالتعادل دون أهداف مع فولاذ خوزستان الإيراني، اليوم الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتتأهل ثمانية أندية من الغرب إلى دور الـ16 مع ثمانية أندية أخرى من خمس مجموعات يمثلون منطقة الشرق.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة:

وتصدر شباب الأهلي وآهال ترتيب المجموعة برصيد نقطة من مباراة واحدة لكل منهما، بفارق الأهداف أمام الغرافة وفولاد خوزستان.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث يلتقي شباب الأهلي مع فولاد، والغرافة مع آهال.