ما هي لعبة "البادل تنس" وأسباب انتشارها في الإمارات والخليج؟

لم تكن لعبة ”البادل تنس“ معروفة قبل عقد من الزمان، لكنها حاليًا منتشرة للغاية في منطقة الخليج العربي، خاصة الإمارات التي لها اتحاد محلي للعبة، وتنظيم بطولات، وتصدر تصنيفًا للاعبين الرجال والسيدات.

وقبل العام 2008، لم تكن لعبة البادل تنس معروفة حينها، لكنها بدأت في الانتشار نظرًا لأنها تمزج بين التنس والإسكواش، وباتت لعبة رائدة في الإمارات.

ما هو البادل تنس؟

كما هو موصوف في كثير من الأحيان ، ”البادل“ هو خليط بين التنس والإسكواش (على الرغم من أن اللاعبين الشغوفين باللعبة سيخبروك أنه مختلف عن أي منهما). وعادة ما يتم لعبها في الزوجي، وتقام في ملعب مغلق يصغر عن حجم ملعب التنس، ويمثل ثلاثة أرباعه تقريبًا، وتشبه الإسكواش بأن ملعبها مغلق وزجاجي.

وتم إطلاق أول مباراة في المكسيك، العام 1969، وتم الاعتراف بها رسميًا كرياضة، في العام 2019، ويتم لعب المباريات بمضارب دون خيوط على ملاعب أصغر بنحو 25% من ملاعب التنس. ويُسمح للاعبين بضرب الكرة من على الجدران، ويجب أن تُسدد الكرة من الأسفل أو من ارتفاع الخصر.

واحتساب النقاط هو نفسه في التنس والكرة المستخدمة هي ذاتها لكنها أصغر والمضارب أصغر وأكثر صلابة، على عكس مضارب التنس. ويكمن الاختلاف الرئيس بين البادل والتنس في الملعب. وتحتوي ملاعب البادل على جدران يمكن لعب الكرة بها، كما هو الحال في لعبة الإسكواش.

وعلى عكس التنس أيضًا، تعد لعبة البادل رياضة أحدث كثيرًا، ويعتقد أن أصولها تعود إلى الستينيات، ويُعتقد أيضًا أنها واحدة من أسرع الرياضات نموًا في العالم.

وقال عيسى المرزوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للبادل تنس لموقع ”thenationalnews“، إن هناك ما يقرب من 350 ملعبًا خاصًا وعامًا في الدولة، وفي العام الماضي فقط، أطلق تحدي دبي للياقة النسخة الافتتاحية من كأس دبي للعبة، وهو حدث استمر لمدة شهر، ليكون بمثابة بطولة كبرى.

لماذا اشتهرت اللعبة؟

هناك الكثير من الأسباب لانتشارها السريع بدءًا من حقيقة أنه يمكن لعبها من قبل الجميع تقريبًا، وتقول أودري ديسكولز من ماتشا كلوب، وهو مكان لبيع منتجات البدل افتتح في القوز في دبي العام الماضي: ”الشيء الذي يميز لعبة البادل تنس هو أنك لست بحاجة إلى الوصول إلى مستوى معين للاستمتاع“.

وتقول إن لديهم عملاء صغارًا جدًا، وكذلك من تزيد أعمارهم على 60 عامًا، يجربون اللعبة. والكثير من عملائهم هم من المبتدئين الذين يرغبون بمعرفة المزيد عن هذه الرياضة، أو عشاق اليوغا الذين يحضرون جلسة يوغا، ويشاهدون اللعبة تُجرى في الملاعب بالخارج ويرغبون بتجربتها.

أوفيري يردد نفس المشاعر. ”إنها رياضة من السهل جدًا لعبها، لكن من الصعب إتقانها، ويمكن أن تصبح رياضة التنس فنية أكثر، ولكن مع البادل، لديك هذا المضرب، وعليك فقط ضرب الكرة. لكن ضرب الكرة بطريقة معينة – حساب الارتدادات – شيء آخر.

”أنا أحب ذلك لأنه اجتماعي للغاية، وهناك أشخاص كانوا معارفي كنت قد اقتربت منهم عندما نلعب معًا، لقد رأيت بالتأكيد المزيد من الناس يمارسون الرياضة مؤخرًا ”.

دعم إماراتي

عامل التواصل الاجتماعي لهذه الرياضة هو الذي يجعلها خيارًا شائعًا للعب. نظرًا لأن لعبة ”البادل تنس“ تتطلب 4 أشخاص، فغالبًا ما يتم تعريف العديد منهم بهذه الرياضة من قبل الأصدقاء الذين يحتاجون إلى عضو ثالث أو رابع، وبعض الملاعب الإماراتية – مثل جست البادل تنس – تطابق اللاعبين أيضًا وفقًا لمستوى المهارة، إذا لزم الأمر.

وقال سعيد محمد المري الأمين العام للاتحاد الإماراتي للعبة، إن ”التحدي الأول هو جعل شخص ما يجرب اللعبة لأول مرة، وبعد ذلك تصبح أسلوب حياة، وأثناء اللعب تصبح اللعبة أسهل، إنه تجمع اجتماعي للأصدقاء“.

كما ينسب شعبية اللعبة في الإمارات العربية المتحدة إلى الدعم الهائل الذي تلقته من قادة الدولة، وأوضح المري: ”تم تقديم اللعبة من قبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في العام 2013. وتم تشكيل الاتحاد الإماراتي للبادل بعد فترة وجيزة، في العام 2014، واليوم، لدينا دعم القيادة من جميع الإمارات“.

وفي يونيو 2019، تم الاعتراف بهذه الرياضة رسميًا من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ويقول المرزوقي إنه رأى اهتمامًا من الناس من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن القدرة على اللعب أو الجنس، ونظرًا لأن الملاعب أصغر من ملاعب التنس العادية، فإنه يسهل على الأماكن استيعابها. ”نرى الكثير من الفنادق تطلق ملاعب تنس“.

وأضاف: ”بصراحة، يذهب الكثير من الناس هنا إلى الرياضات الداخلية لتتماشى مع مناخنا الحار، وبما أن الأمور انفتحت بعد جائحة كوفيد-19 ، يميل الناس إلى تجربة شيء جديد“.

وتشير كورنيليا غلور، أخصائية العلاج الطبيعي في مستشفى رأس الخيمة، إلى أنه من الأسهل تعلم اللعبة لأنها تحتاج مجهودًا بدنيًا أقل من الإسكواش والتنس.

وتقول: ”يجب أن يتحرك الجسم، خاصة الساقين، كثيرًا، ولكن ليس بالضرورة بالدقة نفسها في التنس، وفي الوقت نفسه، فإن الكرة المستخدمة مماثلة لتلك الموجودة في التنس ولكن بضغط أقل. لذلك فهو تمرين جيد للذراعين ويتطلب قوة أقل“.

وهي توصي بهذه الرياضة باعتبارها تمرينًا جيدًا للقلب والأوعية الدموية مع ”تأثير أقل مقارنة برياضات المضرب الأخرى، مما يساعد على تحسين الحركة. يقال إنها تحرق حوالي 600 إلى 1000 سعر حراري في الساعة“.

الخطوة التالية للبادل تنس في الإمارات؟

قال المرزوقي: ”يتعلم الكثير من الناس عنها من الأصدقاء والعائلة. هناك أيضًا دافع لإشراك المزيد من النساء في الرياضة أيضًا. هناك برامج لتدريب النساء. كما أن الكثير من الأندية الآن لديها أوقات مخصصة للسيدات فقط“.

وتابع ”من الواضح أن غالبية الناس في هذه المنطقة يحبون كرة القدم. لكن البادل تنس آخذ في الارتفاع. إنها تتطور عالميًا ونحن على خارطة الطريق لكوننا حضورًا دوليًا“.

ويوجد نحو ثمانية ملايين شخص على مستوى العالم يلعبون هذه اللعبة الجديدة التي تسبب الإدمان تمامًا والحيوية والديناميكية.

أين يمكنك اللعب في الإمارات؟

يوجد في دبي الكثير من الخيارات الحديثة، بما في ذلك Smash البادل تنس and Fitness Club و البادل تنس Point (التي لها أيضًا فرع في الشارقة) و Real Racquet Academy X Dubai Golf وربما يعتبر من أكثر أندية البادل العصرية على الإطلاق، Matcha Club البادل تنس والحركة وThe Alley DXB. توفر هذه الوجهة المتطورة ملاعب البادل المعتمة الوحيدة في الإمارات.

وفي الوقت نفسه، كان نادي أبوظبي الريفي هو الموقع الأول في العاصمة الذي أطلق ملاعبه الخاصة في عام 2018، ويمكنك الآن اللعب في نقاط رياضية أخرى مثل قصر الإمارات وأكاديمية ليتس بادِل ونادي إي إس إس بادِل ومؤخرا، أكاديمية الرياضية. الأكاديمية (ZSA).

ويوجد بالإمارات جدول كامل للبطولات الرسمية المنظمة مع حدث مختلف يحدث كل أسبوع تقريبًا. تساعد وسائل الإعلام أيضًا في زيادة الاهتمام، ومن المدهش أن نرى أن قناة الشارقة الرياضية تبث الجولة العالمية للبادل تنس مباشرة في الإمارات.

وكانت أول بطولة وطنية للعبة البادل في الإمارات في سبتمبر/ أيلول الماضي بمثابة نجاح غير مسبوق استقطبت 170 فريقًا من المتوقع أن يكون حدث العام الحالي أكبر.

ومع انطلاق شهر رمضان المبارك ينتشر ممارسة اللعبة ليلا بعد الإفطار، حيث شهد الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الليلة الماضية انطلاق منافسات بطولة البادل تنس في نسختها الأولى، لتكون إضافة جديدة لمنافسات الدورة الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات في عجمان، ويبلغ عدد الفرق المشاركة في البطولة 20 فريقا.

اللعبة خليجيا

مع انتشار اللعبة في الإمارات، كان من الطبيعي انتشارها في دول الخليج العربي نظرا لتشابه الظروف بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالأجواء والطقس وظروف المعيشة.

ومع انتشار اللعبة كان من الطبيعي انطلاق بطولة للخليج، حيث انطلقت يوم الأربعاء منافسات بطولة كأس الخليج للبادل تنس لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تقام في دبي خلال الفترة من 6 – 10 أبريل/نيسان الجاري، ويشارك الفريق العُماني للمرة الأولى في هذه اللعبة التي بدأت تنتشر بشكل كبير.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت في فئة الرجال عن وقوع الفريق العُماني في المجموعة الثانية التي تضم الإمارات والكويت، فيما ضمت المجموعة الأولى كل من قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وأسفرت نتائج قرعة فئة الفتيات عن وقوع الفريق النسائي العُماني في المجموعة الثانية مع الإمارات والبحرين، بينما ضمت المجموعة الأولى كلاً من الكويت والسعودية.