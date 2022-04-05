الشارقة يكشف عن رفض رابطة المحترفين تعديل موعد مباراته ضد العروبة في دوري أدنوك

كشف نادي الشارقة عن رفض رابطة المحترفين الإماراتية تعديل مواعد مباراته ضمن الجولة الـ22 لدوري أدنوك للمحترفين ضد العروبة، بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الشارقة في بيان عبر حسابه على تويتر: ”الهـدف واحـد.. والمقاديـر مختلفـة، رابطة المحترفين الإماراتية ترد بالاعتذار عن عدم إمكانية تعديل موعد مباراة الشارقة ضمن الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين، في حين أنها كانت قد وافقت سابقًا على تعديل موعد مباراة فريق الوحدة، في الموسم الماضي، دعمًا لمشواره الآسيوي“.

الهـدف واحـد .. والمقاديـر مختلفـة 🤷 رابطة المحترفين الإماراتية ترد بالاعتذار عن عدم إمكانية تعديل موعد مباراة الشارقة ضمن الجولة 22 من #دوري_أدنوك_للمحترفين في حين أنها كانت قد وافقت سابقاً على تعديل موعد مباراة فريق الوحدة في الموسم الماضي دعماً لمشواره الآسيوي#نادي_الشارقة pic.twitter.com/7lYaBOtGlz — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 5, 2022

وتغادر بعثة الشارقة إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء، بطائرة خاصة للمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022، والذي تنطلق منافساته من 7 إلى 27 أبريل الجاري، وستكون ضربة البداية للملك أمام الهلال السعودي، يوم الجمعة المقبل.

وكان مدير فريق الشارقة أحمد مبارك الجنيبي، قد قال سابقًا عن الضغوط التي سيعاني منها الشارقة بعد انتهائه من المشاركة الآسيوية والتي يختمها بمواجهة الريان القطري، في الـ27 أبريل الجاري، على أن يخوض بعدها بـ48 ساعة فقط مباراة أمام العروبة بالدوري: ”نتطلع لدعم فريقنا بتوفير الأجواء المثالية التي تساعده على الظهور المثالي خارجيًا، فكيف للفريق أن يعود من منافسة خارجية قوية ويلعب مباراة رسمية في الدوري خلال 48 ساعة، من انتهاء مشاركته الخارجية؟!، علمًا بأن مجموعات الشارقة قوية، وتحتاج إلى مجهود بدني كبير، ربما يؤثر على مستوى الفريق أمام العروبة، لذلك نأمل من رابطة المحترفين إعادة النظر في برمجة مباراة العروبة، حتى يتسنى للفريق الاستعداد لها بشكل جيد“.

ويعد الشارقة، واحدًا من بين أبرز الأندية الإماراتية، وهو الممثل الثالث لبلاده مع الجزيرة، وشباب الأهلي، في البطولة الآسيوية.

ويشارك الشارقة في نسخة 2022، بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإماراتي، الموسم الماضي.

فيما فاز شباب الأهلي، والذي احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري، بكأس رئيس الإمارات.

وحصل شباب الأهلي، على بطاقة التأهل المباشر لدور المجموعات، فيما نال الشارقة، بطاقة المشاركة في الدور التمهيدي الآسيوي.

وتمكن الشارقة من التأهل لدور المجموعات، بتغلبه في الدور التمهيدي، بركلات الترجيح على ضيفه الزوراء العراقي (6-5)، بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1).