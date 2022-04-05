ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. العين يهزم الوصل ويبتعد بالصدارة

حقق نادي العين فوزا ثمينا على حساب نظيره الوصل، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ20 لدوري أدنوك للمحترفين.

وسجل أهداف العين، لابا كودجو (هدفين) وكايو كانيدو، في الدقائق 29 و61 و89، بينما سجل ثنائية الوصل جيلبرتو سوزا من ركلة جزاء في الدقيقة 43، وعلي صالح في الدقيقة 82.

وأقيمت المباراة دون جمهور، تنفيذاً لقرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بحرمان ”الزعيم“ من جماهيره لأربع مباريات، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المواجهة الماضية للفريق أمام مستضيفه الوحدة.

وبهذه النتيجة، وسع العين الفارق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي حيث وصل للنقطة 49، وتوقف رصيد الوصل عند النقطة 26 في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، حقق خورفكان الفوز على بني ياس بنتيجة (4-2).

وسجل رباعية خورفكان إيلتون بوا مورتي (هدفين)، ورافائيل دو باولا، وعبد الله إسماعيل الرفاعي، في الدقائق 6 و55 و73 و81، بينما سجل ثنائية بني ياس، سواريز ونيكولاس خيمينيز من ضربة جزاء، في الدقيقتين 28 و45.

ووصل رصيد خورفكان إلى النقطة 21 في المركز الـ11، في حين توقف رصيد بني ياس عند 28 نقطة في المركز السادس.